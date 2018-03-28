МИД Ирана: заявления саудовских представителей по Тегерану похожи на призывы к войне

"Несомненно, слова саудовского представителя безответственны, они звучат как призыв к войне, и за это можно привлечь к ответственности на международном уровне", — отметил Гасеми.

Так он прокомментировал высказывания, сделанные в понедельник официальным представителем аравийской коалиции, саудовским полковником Турки аль-Малики, который указал, что Эр-Рияд оставляет за собой право в нужное время и необходимыми средствами ответить на угрозы со стороны Тегерана . Его высказывания прозвучали в ответ на обстрел из Йемена в воскресенье вечером сторонниками движения «Ансар Аллах» (хуситы) территории королевства семью баллистическими ракетами, в том числе и его столицы, которые были сбиты средствами ПВО страны. В их поставках мятежникам полковник вновь обвинил Исламскую Республику.

Он также указал, что Эр-Рияд, обвиняя Иран, стремится покрыть свои неудачи в Йемене. «Саудовцы своими пустыми и ничем не подкрепленными обвинениями пытаются скрыть свою несостоятельность и постоянную неспособность добиться победы на земле в войне с йеменским народом. Они и их союзники, развязав неравную войну в Йемене, столкнулись с сопротивлением его народа и познали вкус позорного поражения, несмотря на их [саудовцев] огромный потенциал, большой выбор продвинутого оружия и многомиллиардные сделки на закупку новых арсеналов, — подчеркнул дипломат. — Мы призываем правителей в Эр-Рияде понять, что они не смогут стать сильными и обезопасить себя посредством этих оружейных сделок и импорта безопасности».