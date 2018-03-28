Ещё
МИД Ирана: заявления саудовских представителей по Тегерану похожи на призывы к войне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МИД Ирана: заявления саудовских представителей по Тегерану похожи на призывы к войне 

ТАСС 41 минуту назад
ТАСС, 27 марта. Заявления официальных лиц Саудовской Аравии в отношении Ирана больше похожи на призывы к войне. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Бахрам Гасеми, слова которого приводит агентство Irna.
"Несомненно, слова саудовского представителя безответственны, они звучат как призыв к войне, и за это можно привлечь к ответственности на международном уровне", — отметил Гасеми.
Так он прокомментировал высказывания, сделанные в понедельник официальным представителем аравийской коалиции, саудовским полковником Турки аль-Малики, который указал, что Эр-Рияд оставляет за собой право в нужное время и необходимыми средствами ответить на угрозы со стороны Тегерана. Его высказывания прозвучали в ответ на обстрел из Йемена в воскресенье вечером сторонниками движения «Ансар Аллах» (хуситы) территории королевства семью баллистическими ракетами, в том числе и его столицы, которые были сбиты средствами ПВО страны. В их поставках мятежникам полковник вновь обвинил Исламскую Республику.
Он также указал, что Эр-Рияд, обвиняя Иран, стремится покрыть свои неудачи в Йемене. «Саудовцы своими пустыми и ничем не подкрепленными обвинениями пытаются скрыть свою несостоятельность и постоянную неспособность добиться победы на земле в войне с йеменским народом. Они и их союзники, развязав неравную войну в Йемене, столкнулись с сопротивлением его народа и познали вкус позорного поражения, несмотря на их [саудовцев] огромный потенциал, большой выбор продвинутого оружия и многомиллиардные сделки на закупку новых арсеналов, — подчеркнул дипломат. — Мы призываем правителей в Эр-Рияде понять, что они не смогут стать сильными и обезопасить себя посредством этих оружейных сделок и импорта безопасности».
Массированный ракетный обстрел хуситами был совершен в третью годовщину вторжения аравийской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
ТАСС: последние новости
Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России В КБР около 39 тыс. жителей выбрали места для благоустройства в своих населенных пунктах Власти Севастополя намерены утвердить генплан развития города летом 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля100
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным256
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово12
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово427
Захарова рассказала о провале Мэй309
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение