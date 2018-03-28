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Ростех продаст концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния»
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Ростех продаст концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния» 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Юлия Темерева/. Ростех продаст концерну «Калашников» (контролирует «Транскомплектхолдинг» Алексея Криворучко) 60% акций НПО «Молния» — разработчика космических кораблей «Буран», сделку планируется завершить до конца апреля, сообщил ТАСС представитель госкорпорации. Таким образом, Ростех полностью выйдет из состава акционеров НПО.
"Правление Ростеха приняло решение о продаже концерну «Калашников» пакета акций НПО «Молния», в настоящий момент проводятся необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки", — рассказал ТАСС замглавы госкорпорации Александр Назаров. Представитель «Калашникова» подтвердил ТАСС предстоящую сделку, отметив, что завершить ее планируется в течение месяца.
Интерес к «Стрижу и „Армавиру“
Источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров, в свою очередь рассказал, что „Калашников“ заинтересован в дорабатываемых „Молнией“ автономных высотных скоростных ракетах-мишенях „Стриж“ и „Армавир“ в целях использования их для проведения испытаний, а также в рамках реализации стратегии развития концерна до 2025 года.
Ракеты-мишени „Армавир“ и „Стриж“ имитируют крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тыс. м.
»Калашников" сегодня — образцовая компания оборонно-промышленного комплекса. Концерн набрал силу, активно расширяет сферы деятельности — это уже не только стрелковое оружие, но беспилотники, судостроение, робототехника и др. Во многом это заслуга частного инвестора, который модернизировал мощности, вложил серьезные средства в создание новых продуктов, современных и востребованных на рынке", — пояснил Назаров мотивацию выбора инвестора.
Топ-менеджер отметил, что Ростех выполнил задачу, поставленную президентом РФ по недопущению банкротства НПО «Молния», специалисты дочерней компании корпорации «РТ-Проектные технологии» провели мероприятия, направленные на заключение мирового соглашения с кредиторами и уполномоченным органом. «Это позволило в январе 2017 года прекратить производство по делу о несостоятельности „Молнии“. В рамках работы по стабилизации ситуации на предприятии разработана программа финансового оздоровления до 2019 года, которая сейчас реализуется», — сказал Назаров.
НПО «Молния» — одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности Советского Союза и России, созданное для решения сложных наукоемких задач. Доля Ростеха в уставном капитале НПО составляет 60%.
Предприятие участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», единственный полет которого состоялся в 1988 году. С 2010 года НПО «Молния» находилось в процедуре банкротства: с декабря 2010 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, с июля 2012 года действовала процедура внешнего управления. В январе 2017 года Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение научно-производственного объединения с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве.
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