Ещё
Заключённым хотят дать возможность больше зарабатывать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Заключённым хотят дать возможность больше зарабатывать 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
На лицевой счёт трудоустроенного в колонии осуждённого предлагают зачислять не четверть, как сейчас, а половину заработка, а отдельным категориям могут сохранить 75 процентов заработанного.
Автор законодательной инициативы сенатор из Санкт-Петербурга Андрей Кутепов направил директору ФСИН письмо с просьбой подсчитать потери федерального бюджета при реализации данного предложения.
Сегодня, согласно статьи 107 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, из заработной платы осуждённых удерживаются 75 процентов. Это так называемая компенсация расходов за питание, обмундирование и «проживание» сидельцев. Из этих средств идёт также погашение исков и выплата алиментов.
Однако, по мнению председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова, такая величина удержаний не стимулирует осуждённых к труду. Кроме того, работающие и неработающие осуждённые содержатся в одинаковых условиях с той лишь разницей, что с работающих осуждённых производится удержание понесённых расходов на их содержание из заработной платы, а за неработающих платит государство.
«Величина заработка, подлежащего зачислению на лицевой счёт конкретного осуждённого имеет для него весомое значение и является одним из важнейших аспектов мотивации к труду», — убеждён сенатор. По его словам, дополнительные деньги позволят арестантам помогать своим семьям, оплачивать иски, накапливать сбережения для адаптации после выхода на свободу.
С этой целью сенатором Андреем Кутеповым был подготовлен законопроект, в котором предлагается внести изменения в часть 3 статьи 107 УИК РФ в части снижения размера удержаний для возмещения расходов по содержанию осуждённых, обеспечив получение на лицевой счёт осуждённого заработка в размере не менее 50 процентов. В то же время законопроектом устанавливается, что на лицевой счёт отдельных категорий осуждённых зачисляется не менее 75 процентов от полагающихся им зарплат, пенсий или иных доходов. Речь идёт о мужчинах старше 60 лет, женщинах старше 55 лет, инвалидах первой или второй группы, несовершеннолетних осуждённых, осуждённых беременных женщин, женщин, имеющих детей в домах ребёнка исправительного учреждения.
Вместе с тем автор инициативы признаёт, что реализация данного законопроекта приведёт к снижению поступлений средств в федеральный бюджет. Поэтому Андрей Кутепов перед тем, как вносить проект закона в Госдуму, обратился к директору ФСИН с просьбой оказать содействие в проработке финансово-экономического обоснования документа, предоставив информацию о сумме, которую недополучит федеральный бюджет в результате принятия законопроекта.
Законопроект поддерживается Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Парламентская газета: последние новости
Систему безопасности в «Зимней вишне» отключили незадолго до пожара Россия призвала США повлиять на Лондон по делу Скрипаля Зарплаты госслужащих в регионах выросли на 1,8%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля100
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным256
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово12
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово427
Захарова рассказала о провале Мэй309
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение