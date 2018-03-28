Заключённым хотят дать возможность больше зарабатывать

На лицевой счёт трудоустроенного в колонии осуждённого предлагают зачислять не четверть, как сейчас, а половину заработка, а отдельным категориям могут сохранить 75 процентов заработанного.

Автор законодательной инициативы сенатор из Санкт-Петербурга Андрей Кутепов направил директору ФСИН письмо с просьбой подсчитать потери федерального бюджета при реализации данного предложения.

Сегодня, согласно статьи 107 Уголовно-исполнительного кодекса РФ , из заработной платы осуждённых удерживаются 75 процентов. Это так называемая компенсация расходов за питание, обмундирование и «проживание» сидельцев. Из этих средств идёт также погашение исков и выплата алиментов.

Однако, по мнению председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова, такая величина удержаний не стимулирует осуждённых к труду. Кроме того, работающие и неработающие осуждённые содержатся в одинаковых условиях с той лишь разницей, что с работающих осуждённых производится удержание понесённых расходов на их содержание из заработной платы, а за неработающих платит государство.

«Величина заработка, подлежащего зачислению на лицевой счёт конкретного осуждённого имеет для него весомое значение и является одним из важнейших аспектов мотивации к труду», — убеждён сенатор. По его словам, дополнительные деньги позволят арестантам помогать своим семьям, оплачивать иски, накапливать сбережения для адаптации после выхода на свободу.

С этой целью сенатором Андреем Кутеповым был подготовлен законопроект, в котором предлагается внести изменения в часть 3 статьи 107 УИК РФ в части снижения размера удержаний для возмещения расходов по содержанию осуждённых, обеспечив получение на лицевой счёт осуждённого заработка в размере не менее 50 процентов. В то же время законопроектом устанавливается, что на лицевой счёт отдельных категорий осуждённых зачисляется не менее 75 процентов от полагающихся им зарплат, пенсий или иных доходов. Речь идёт о мужчинах старше 60 лет, женщинах старше 55 лет, инвалидах первой или второй группы, несовершеннолетних осуждённых, осуждённых беременных женщин, женщин, имеющих детей в домах ребёнка исправительного учреждения.

Вместе с тем автор инициативы признаёт, что реализация данного законопроекта приведёт к снижению поступлений средств в федеральный бюджет. Поэтому Андрей Кутепов перед тем, как вносить проект закона в Госдуму , обратился к директору ФСИН с просьбой оказать содействие в проработке финансово-экономического обоснования документа, предоставив информацию о сумме, которую недополучит федеральный бюджет в результате принятия законопроекта.