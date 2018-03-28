Морская болезнь

Российские порты последние десять лет интенсивно развиваются, перетягивая на себя транзитные потоки Украины и Прибалтики. Соседи уже потеряли примерно половину грузов российского происхождения на миллионы долларов. Тем не менее в России все еще сохраняется дефицит мощностей для перевалки зерна, угля и удобрений. Что помогает и что мешает развиваться отечественным торговым гаваням — разбиралась «Лента.ру»

Поток российской продукции в украинские порты, вопреки напряженным отношениям Москвы и Киева, неожиданно резко вырос по итогам прошлого года. Объем перевозок, по данным главы агентства InfraNews Алексея Безбородова, увеличился вдвое, составив 9,7 миллиона тонн. Бурный рост в основном обеспечили два вида грузов: уголь — отгрузка взлетела в 3,3 раза, и руда — на 16,5 процента. Всего в украинские порты «уплыло» 1,27 миллиона тонн руды и почти 7,2 миллиона тонн угля.

Именно российские предприятия в 2017-м стали основными донорами Киева в поставках дешевого и практичного энергоносителя. В частности, в январе-сентябре они закрывали больше половины потребности украинцев в этом виде топлива, экспортировав его на сумму более миллиарда долларов.

На этом фоне уныло выглядит статистика морских перевозок в морские гавани стран Балтии, которые продолжили снижаться, — за год отправлено 36,7 миллиона тонн грузов, что почти на 14 процентов меньше показателей позапрошлого года. С 2013 года оборот российских внешнеторговых грузов в портах Прибалтики и Украины снизился почти вдвое — с 85 до 46 миллионов тонн. Этому способствовала последовательная политика России по переориентации экспортных грузов на отечественные порты, особенно после того, как накалилась ситуация вокруг Украины.

В 2018 году негативная для соседей тенденция, вероятнее всего, сохранится. Прибалты продолжат терять грузы, а растущую перевалку угля через украинские порты Безбородов называет временным явлением: «В порту Тамань в апреле запустят угольно-рудный терминал, все уйдет туда».

Перетекание грузов из Украины и Прибалтики в российские порты происходит на фоне почти повсеместного роста перевалки в отечественных гаванях. Всего в России насчитывается 67 морских портов, через которые проходит почти две трети всех внешнеторговых грузов страны. Их оборот за последнее десятилетие почти удвоился: с 454,6 миллиона тонн в 2008 году до 787 миллионов — в 2017-м.

За прошлый год перевалка подросла еще на 9 процентов. Положительный тренд наблюдался почти повсеместно, кроме Каспия, — здесь грузооборот упал на треть в основном из-за ухода «нефтянки» в Баку . В целом же грузы распределяются неравномерно, что диктуется географией производственных мощностей и особенностями логистических маршрутов. Большая часть зерна и металлургической продукции идет через порты Азово-Черноморского бассейна; уголь, газ и лес обрабатываются в дальневосточных портах; минеральные удобрения и контейнеры — на Балтике.

Значительное увеличение объема экспортно-импортных грузов обеспечивается крупными вложениями в развитие портовой инфраструктуры. Однако преимущественно речь идет о частных деньгах, говорится в обзоре InfraONE. С 2012 по 2014 годы на фоне постепенной либерализации тарифов в отрасли инвесторы выстраивались в очередь для финансирования новых проектов. Объем вложений в морские порты за это время вырос в несколько раз — до 50 миллиардов рублей в 2015 году, свыше 90 миллиардов — в 2016-м. Запланированные внебюджетные инвестиции на прошлый год — порядка 60 миллиардов рублей. Отчасти эта инвестиционная активность помогла снизить зависимость от Украины и Прибалтики, хотя через морские гавани этих стран все еще проходят миллионы тонн российских грузов.

Трудности инвестирования в порты связаны с тем, что почти всегда это масштабные и сложные проекты с массой заинтересованных сторон. В переговорах участвуют не только компании-собственники создаваемой инфраструктуры, но также банки и чиновники (а куда же без них). Переговоры могут длиться годами, за это время существенно меняются условия ведения бизнеса — как в 2014-м. В этом случае приходится начинать строить экономику проекта фактически с нуля. В каждом конкретном случае причины провала или ухода частных инвесторов могут быть разными.

Недавно стало известно, что инвесткомпания «Сумма» решила расстаться с одним из самых ценных своих активов — долей в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), крупнейшей российской морской гавани. В «Сумме» объяснили это решение тем, что сроки приватизации НМТП, в ходе которой инвесткомпания рассчитывала получить контрольный пакет, слишком затянулись. В результате сделки контролирующим акционером станет «Транснефть» , с которой у «Суммы» в 2013 году возник корпоративный конфликт, разрешившийся сменой председателя совета директоров НМТП и гендиректора порта.

Еврохим, Уралкалий, Все еще не ясна судьба проектируемого порта Тамань, который должен ликвидировать дефицит перегрузочных мощностей Азово-Черноморского бассейна и окончательно лишить украинцев российского транзита. Де-факто уже десять лет он существует исключительно на бумаге. Инвестпроект одобрен Министерством транспорта еще в 2006 году и позднее включен в Транспортную стратегию России. Через пять лет, в 2011 году, с Минтрансом подписали соглашение о возможных инвестициях в инфраструктуру порта крупнейшие грузоотправители: СУЭК Металлоинвест , UCL Holding, Объединенная зерновая компания и другие. Однако проект начал буксовать уже в 2013-м на фоне сложностей с выкупом земельных участков. В частности, «Металлоинвест» отказался тогда от планов по строительству здесь собственного терминала.

Не все гладко и у другого инвестора — компании «Тольяттиазот» , которая строит в Тамани за свои деньги первый в России терминал по перевалке аммиака и карбамида. Он должен стать альтернативой аммиакопроводу Тольятти — Одесса, проходящему по территории Украины, и снять риски транзита удобрений. Холдинг уже много лет судится из-за таманской земли. Арендованные у Краснодарского края участки неожиданным образом оказываются в частной собственности, и владельцы требуют их вернуть. В марте 2017 года вышло распоряжение Росжелдора о выкупе земли «для нужд Российской Федерации», но не все готовы с ней расстаться, и подают иски к железнодорожному агентству. Под угрозой оказалась даже уже построенная железнодорожная ветка к терминалу предприятия.

Другим крупным частным инвестором в Тамани является Объединенная транспортно-экспедиторская компания, которая с 2000-х годов вложила более трех миллиардов долларов в терминалы по перевалке нефти, нефтепродуктов, навалочных грузов. В 2016-м у нее также возникли проблемы, но другого характера — с получением разрешения на строительство железной дороги.

Тем временем таманский проект неоднократно перекраивался в сторону уменьшения бюджетного финансирования. В частности, концессионный грант в 40 миллиардов рублей ушел на развитие инфраструктуры Крымского моста, а чиновники Минэкономики в принципе сомневаются в необходимости создания сухогрузного района порта Тамань. Но даже если государство в лице Росморпорта сохранит блокирующую долю в проекте, остальные деньги так или иначе придется искать у частных инвесторов.

Проблемы стивидоров сродни тем, что испытывают инвесторы в аэропортовую отрасль. Развивать активы часто не получается из-за изношенных причальных стенок и прочей так называемой некоммерческой инфраструктуры, принадлежащей государству. Выйти из положения можно за счет перевода проекта в концессию. Такая форма сотрудничества частного инвестора с властью позволяет более равномерно распределять риски между ними, формировать особые условия (налоговые льготы, к примеру), быстрее и под меньшие ставки привлекать финансирование. Александра Галактионова из InfraONE считает, что после заключения первых концессий по развитию портовой инфраструктуры дело пойдет быстрее, как это уже произошло при строительстве автодорог.