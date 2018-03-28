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Бывший клоун решил баллотироваться в конгресс Южной Каролины
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Бывший клоун решил баллотироваться в конгресс Южной Каролины 

Российская Газета 35 минут назад
Бывший клоун Стив Локх объявил о решении баллотироваться в конгресс американского штата Южная Каролина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"Шутят, что президент и конгресс — клоуны, — сказал Локх, анонсируя свою кандидатуру. — Что же, по моему профессиональному мнению, они худшие клоуны, которых я когда-либо видел".
Демократ Локх был волонтером во время предвыборной кампании Барака Обамы в 2008 году. В будущем мужчина намерен заниматься, в частности, вопросами здравоохранения, а также реформой законов, касающихся оружия.
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