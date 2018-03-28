Бывший клоун решил баллотироваться в конгресс Южной Каролины

Бывший клоун Стив Локх объявил о решении баллотироваться в конгресс американского штата Южная Каролина. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Шутят, что президент и конгресс — клоуны, — сказал Локх, анонсируя свою кандидатуру. — Что же, по моему профессиональному мнению, они худшие клоуны, которых я когда-либо видел".