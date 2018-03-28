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О видах помощи жителям льготных категорий рассказал Александр Аксёнов
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О видах помощи жителям льготных категорий рассказал Александр Аксёнов 

Управа района Соколиная гора 55 минут назад
Отчет о мерах поддержки жителей района льготных категорий представил в ходе мартовской встречи с жителями района глава управы Соколиной горы Александр Аксёнов.
В прошлом году в районе провели ремонт восьми квартир участников битвы за Москву и Великой Отечественной войны, а также ремонт квартиры и балкона инвалида-колясочника и квартира ребенка-сироты. Были рассмотрены заявления граждан на предоставление материальной помощи. Сто сорок жителей Соколиной горы были обеспечены бесплатным горячим питанием, выдана тысяча продзаказов, обеспечены талоны на получение банных, прачечных и парикмахерских услуг. Филиал ТЦСО «Сокольники», управа, предприниматели и муниципальные депутаты участвовали в благотворительных акциях.
Ознакомиться подробнее с отчетом главы управы о видах помощи для жителей Соколиной горы льготных категорий можно в материале интернет-газеты «Взгляд с Соколиной горы».
Фото: Светлана Яковлева.
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