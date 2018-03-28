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Жители Соколиной горы смогут задать вопросы своим участковым
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Жители Соколиной горы смогут задать вопросы своим участковым 

Управа района Соколиная гора 55 минут назад
Отчеты о работе на доверенных территориях участковые отдела МВД по району Соколиная гора представят жителям района со второго по двадцатое апреля.
Представителям полиции предстоит рассказать о ситуации с правонарушениями и преступлениями, которая сложилась на доверенных им территориях, расскажут об антитеррористических мерах, которые принимаются ради безопасности соколинцев при проведении в районе массовых мероприятий, о профилактической работе, осуществляемой в Соколиной горе, о помощи, которая оказывается при решении бытовых и семейных вопросов.
Полный график встреч можно изучить на сайте газеты «Взгляд с Соколиной горы». Жители района смогут не только прослушать отчет, но и задать свои вопросы участковым или обратиться к ним за помощью.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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