Жители Соколиной горы смогут задать вопросы своим участковым

Отчеты о работе на доверенных территориях участковые отдела МВД по району Соколиная гора представят жителям района со второго по двадцатое апреля.

Представителям полиции предстоит рассказать о ситуации с правонарушениями и преступлениями, которая сложилась на доверенных им территориях, расскажут об антитеррористических мерах, которые принимаются ради безопасности соколинцев при проведении в районе массовых мероприятий, о профилактической работе, осуществляемой в Соколиной горе, о помощи, которая оказывается при решении бытовых и семейных вопросов.

Полный график встреч можно изучить на сайте газеты «Взгляд с Соколиной горы». Жители района смогут не только прослушать отчет, но и задать свои вопросы участковым или обратиться к ним за помощью.