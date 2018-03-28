Как присоединение Правобережной Украины повлияло на историю России

225 лет назад императрица Екатерина II издала манифест о присоединении к России земель Правобережья Днепра. До этого на протяжении более двухсот лет территории входили в состав Речи Посполитой. Местное православное население горячо приветствовало воссоединение с единоверцами. Однако историки отмечают, что получившие российское дворянство польские помещики стали своеобразной «пятой колонной», которая впоследствии способствовала появлению на Украине «особого националистического самосознания». О вековых корнях современных конфликтов — в материале RT. Столетия неволи

Судьба северо-восточных и юго-западных земель Древнерусского государства после монголо-татарского нашествия сложилась по-разному. Первые оказались в достаточно сильной зависимости от Золотой Орды, но их правители нашли в себе силы для консолидации, свержения Ига и создания мощного независимого государства — России. У вторых всё получилось с точностью до наоборот. Князь Даниил в середине XIII века занял сразу галицкий, волынский и киевский престолы, и, лавируя между монголами и католической Европой, добился относительной самостоятельности. Однако менее чем через столетие созданное им Галицко-Волынское княжество было поделено между Литвой Польшей . В 1569 году по итогам Люблинской унии, на которой было создано единое польско-литовское государство Речь Посполитая, бывшие юго-западные княжества оказались под прямым управлением Варшавы . Поляки начали проводить политику закрепощения, полонизации и окатоличивания населения. Вместо православной церкви польские власти стали навязывать местному русскому населению специально созданную униатскую церковь, подчинявшуюся Риму . Как писал в в своей фундаментальной монографии «История запорожских казаков» историк Дмитрий Яворницкий, православные были лишены всех прав, их можно было безнаказанно убивать, грабить, насиловать. Чтобы сломить в людях волю к сопротивлению, поляки их пытали, жестоко убивали у них на глазах детей, ставили над ними управляющих и арендаторов поместий, принуждавших крестьян работать «на пана» по шесть дней в неделю.

Главным защитником прав русского православного населения стали запорожские казаки, неоднократно поднимавшие против поляков восстания, самым масштабным из которых стало выступление 1648 года под руководством Богдана Хмельницкого, избранного запорожцами своим гетманом. Он разгромил польские войска в нескольких сражениях, но понимая, что самостоятельно казакам долго не продержаться, обратился к русскому царю с просьбой взять Войско Запорожское под свою власть.

Большой раскол

Для России, которая только поднималась на ноги после несчастий Смутного времени, решение, предполагавшее масштабный конфликт с Польшей, было весьма непростым. Однако единоверцев решили в беде не бросать.

Андрей Кошкин. «Богдан Хмельницкий принял решение осознанно. Воссоединение с Россией было общим желанием народных масс», — заявил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии имени Г. В. Плеханова, академик Академии военных наук РФ

В 1654 году в Переяславе было официально объявлено о присоединении Войска Запорожского к России. Москва оказалась в состоянии войны с Варшавой. Изначально удача была на стороне российско-казацкого войска, но смерть Богдана Хмельницкого и предательство следующего гетмана — Ивана Выговского сделало войну затяжной и тяжёлой. В конце концов, Россия разгромила польские войска, но была обескровлена длительным противостоянием и заинтересована в мире. Поэтому в результате переговоров 1667—1686 годов территория будущей Украины была разделена между Россией и Польшей. Левобережье Днепра и Киев оказались под властью Москвы, а Правобережье осталось за поляками.

Несмотря на то, что влияние России на официальную Варшаву в XVIII веке стало стремительно расти, положение русского православного населения под властью польских королей оказалось чрезвычайно тяжёлым. Православные и даже униаты на подконтрольных Польше землях нещадно эксплуатировались помещиками и оставались абсолютно бесправным. Эту ситуацию попыталась исправить императрица Екатерина II, надавившая на Варшаву с тем, чтобы уравнять православных и униатов в правах с католиками, но шляхта отреагировала на это весьма болезненно… Разделы Польши и воссоединение Руси

В 1767 году польский Сейм под влиянием Екатерины II предоставил православным и униатам ряд прав, хотя единственной государственной религией в Польше остался католицизм, а римокатолики, составлявшие меньшинство населения в стране, сохранили за собой большую часть мест в парламенте. Однако эти нововведения всё равно возмутили польскую шляхту, не считавшую православных полноценными людьми. В 1768 году в городке Бар была создана конфедерация, выступившая за восстановление старых порядков. Её участники заявили, что русских, которые «повинуются только страху плети и наказанию», могут победить даже польские холопы, и попытались начать против России войну. Однако гордых шляхтичей малыми силами молниеносно разгромил бригадир Александр Суворов . Участники конфедерации обратились за помощью к европейским странам, однако присланных в Польшу «европейских волонтеров» Суворов, ставший к тому моменту уже генерал-майором, также разбил наголову. В 1772 году российский полководец заставил капитулировать шляхетско-французский гарнизон Краковского замка, фактически поставив точку в войне.

Барская конфедерация вызвала реакцию не только со сторон официального Санкт-Петербурга , но и у крестьянско-казацкого населения Правобережья. В мае—июне 1768 года началось восстание, известное как Колиивщина. Народ подняли полковник (по другой версии — сотник) Иван Гонта и запорожский казак Максим Железняк. Введя людей в заблуждение рассказами о якобы имеющихся у них «царских грамотах», они сформировали из крестьян, мещан и казаков подобие армии и устроили резню польского, еврейского и лояльного полякам православного населения в Умани. А затем ворвались на плечах у отступающих конфедератов в турецкую Балту.

Восстание Гонты и Железняка грозило серьёзными международными осложнениями, поэтому на его подавление были брошены российские войска. Вождей движения арестовали, а воинственным добровольцам из числа жителей Правобережья предложили записаться в регулярную российскую армию и служить царице на законных основаниях. Учитывая тот факт, что активность России в Польше начала беспокоить европейские страны, Екатерина II под сильным давлением Австрии и Пруссии, согласилась «разделить» часть земель Речи Посполитой между соседями. В 1772 году было подписано соглашение, согласно которому России отошла часть Прибалтики и Белоруссии , Пруссии — районы на западе, а Австрии — на юге Польского государства. Шляхта на этом не успокоилась, спровоцировав Русско-польскую войну 1792 года, закончившуюся разгромом повстанцев и полным подчинением короля Станислава Понятовского России. В январе 1793 года Россия и Пруссия договорились о втором разделе Речи Посполитой. России отошло Правобережье Днепра и часть Белоруссии, а Пруссии — Данциг, Торн, Великая Польша, Куявия и Мазовия.

27 марта 1793 года Екатерина II, подчеркнув, что Правобережье Днепра и ранее было «достоянием» Руси и что оно заселено православными, издала манифест о присоединении утраченных столетия назад земель к России. Кандидат исторических наук, старший преподаватель РГУУ Вадим Трухачев в интервью RT рассказал, что манифест Екатерины II не затрагивал земель, на которых жило польское этническое большинство, однако некоторые проблемы в связи с польской шляхтой всё же возникли.

«Местные польские помещики, хоть и получили российское дворянство, стали своеобразной «пятой колонной», способствовавшей затем появлению на Украине особого националистического самосознания», — отметил эксперт.

Вадим Трухачёв подчеркнул, что решение Екатерины было политически верным и касалось исключительно земель, которые исторически были частью Древнерусского государства.

Троянский конь

«Екатерина II воссоединила и интегрировала между собой две части расколотого народа», — подчеркнул в интервью RT Андрей Кошкин. Однако, по словам эксперта, образование по обе стороны Днепра единого политического пространства способствовало и возникновению так называемых «самостийныческих» идей.

Оказавшаяся на территории Российской империи польская интеллигенция уже в первой половине XIX века развернула среди жителей Украины пропаганду, доказывая им, что они якобы являются отдельным самостоятельным народом. В польской литературе даже сформировалась «украинская романтическая школа», представители которой писали свои произведения на малороссийских диалектах и сравнивали Россию с Англией , а Украину — с Шотландией.