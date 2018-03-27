За порядком во дворах Сергиева Посада следит 80‐летняя дворник

Жители одного из микрорайонов Сергиева Посада о последствиях снегопадов не беспокоятся ‐ их дворы в идеальном состоянии, и все благодаря необычному дворнику. Людмиле Смирновой 80 лет, но она на посту.

Людмила Николаевна с пяти утра на ногах. Вооружившись метлой и лопатой, дворник самоотверженно бросается в бой с грязью и мусором. За день нужно все успеть: подмести дворы, очистить от снега дорожки, навести порядок на контейнерной площадке. Сил и времени на это уходит немало.

80-летняя

труженица заведует обширной территорией.

Людмила Смирнова много лет трудилась в деревообрабатывающем цехе. Выйдя на пенсию, дома сидеть не смогла — в свои 80 лет работает наравне с молодыми. Но, как и в любом другом деле, по словам дворника, без трудностей не обходится — издержки профессии. Иногда приходится заниматься перевоспитанием.

Мужчина идет при галстучке, спрашивает — не донесу ли его мусор. Не стыдно, говорю, вам? Вы такой прекрасный мужчина и кладете мусор. Нельзя этого делать, дети видят и будут делать, как мы, старшие

— Людмила Смирнова, дворник.

Людмила Николаевна своей профессии не стыдится и искренне считает ее не только нужной, но и благородной, особенно если работать честно и с душой. Дворником довольны и местные жители. По их словам, Людмила Николаевна трудится на совесть.

Ценит дворника и руководство — и в снег, и в дождь Людмила Николаевна на посту. Если нужно, выходит на участок в выходные. Сколько бы техники ни было у коммунальщиков, без ручного труда не обойтись.

Эти сотрудники у нас называются рабочие зеленого строительства. Работа их тяжелая. Они убирают мусор по городу, из всех урн. Чистят снег вручную, где техника не может пройти

— Юрий Зверев.

Особая гордость Людмилы Николаевны — цветочные клумбы, но это занятие на лето. А зима и начало весны — самое тяжелое время для дворников. Не все выдерживают нагрузки, но Людмила Николаевна уходить пока не собирается.