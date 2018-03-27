Яна Рудковская разразилась тирадой в адрес губернатора Кемеровской области

Яна Рудковская сделала перепост в своем микроблоге снимка молодого человека, под которой была подпись: «Этому парню, потерявшему 3-х детей, жену и сестру, Вице-губернатор Кемеровской области на стихийном митинге сказал — „Вы пиаритесь на трагедии… Этот парень, Игорь Востряков, из разных источников видно, что несмотря на такое горе он нашел в себе силы бороться за правду и справедливость“.

Яна обратилась к властям Кемеровской области и предложила им уйти в отставку. „Дайте нормальной команде навести порядок в Вашем коррумпированном клоповнике! За который Вы все несете ответственность“, — заявила она. Продюсер также отметила, что президент принял много мер, чтобы помочь кемеровчанам в этот непростой период.

Поклонники Рудковской оставляют свои комментарии под записью. Все единодушно согласны с тем, что действующую власть Кемерово нужно отправить в отставку. „Давайте же защищать наши жизни и будущее детей сейчас! Погибшие дети неужели не пробудят нас? Выдем все на улицу! Пусть все встанет. Иначе все опять утихнет и мы останемся жить с этим и в этом“, „Я тоже поддерживаю нужно наказывать верхушку без неё не подпишется не один документ, прощение у родителей ни кто не вымолит …“, „Конечно, нужно верхушке административной власти региона подать всем дружно в отставку. При такой трагедии, таком горе, да нужно если хотите „показательные увольнения“устроить, чтобы в других регионах нашей необъятной Родины, у действующих управленцев включался инстинкт самосохранения. И пропадало искушение, срубить денег в легкую, закрыть глаза на жизненно важные пописанные в наших ФЗ порядки и надлежащее исполнение их“, — это только часть комментариев под душераздирающем кадре безутешного отца.

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