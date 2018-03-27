Хочет и может: 52-летняя Брук Шилдс не стесняется уже несовершенной фигуры и публикует фото в бикини

Брук Шилдс даже в свои 52 года не перестает демонстрировать миру тело. Начав карьеру модели в 10 лет, она снялась полностью обнаженной для Playboy Press. Страсть к провокации и наготе сохранилась у Брук до сих пор. В своем Instagram Шилдс разместила фотографии, на которых она позирует в бикини. Конечно, сейчас формы Брук отличаются от тех, которые она демонстрировала в фильме «Голубая лагуна». Но, кажется, ни саму актрису, ни ее подписчиков это не смущает.

В комментариях под фото фолловеры Брук пишут, что она «горячая и красивая штучка». Видимо, порох в пороховицах у Шилдс еще до сих пор есть. Как считаешь?

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Фото:Instagram