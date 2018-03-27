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Белоруссия победила Словению, Румыния обыграла Швецию
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Белоруссия победила Словению, Румыния обыграла Швецию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Белоруссия в товарищеском матче победила Словению со счетом 2:0.
В другой встрече Румыния обыграла Швецию со счетом 1:0. Единственный гол забил Дорин Ротариу.
Товарищеские матчи
Словения — Белоруссия — 0:2 (0:1)
Голы: Скавыш, 36 (0:1). Сарока, 90+4 (0:2).
Словения: Белец, Цесар (Крайнц, 6), Йокич, Милец, Митрович, Бирса (Безяк, 65), Крхин, Кампль (Чрнигой, 69), Иличич (Зайц, 45), Куртич, Берич (Шпорар, 77).
Белоруссия: Горбунов, Сиваков, Политевич, Шитов, Веретило (Володько, 77), Нехайчик (Стасевич, 46), Брессан (Кисляк, 75), Маевский (Драгун, 46), Кендыш, Ковалев (Сарока, 69), Скавыш (Матвейчик, 81).
Предупреждения: Бирса, 45+2. Кендыш, 45+2. Драгун, 50.
Судья: Йович (Хорватия).
27 марта. Любляна. Стадион «Stozice Stadium».
Румыния — Швеция — 1:0 (0:0)
Гол: Ротариу, 57 (1:0).
Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Григоре (Неделчару, 83), Маня, Тошка, Пинтилий, Кипчу (Грозав, 61), Станчу (Ман, 87), Митрицэ (Ротариу, 54), Марин (Антон, 70), Цукудян (Кешеру, 63).
Швеция: Юнссон, Ю. Ларссон, Янссон, Хеландер, Хулт, Хильемарк, Дурмаз (Классон, 83), Франссон (Себ. Ларссон, 88), Сема, Гвидетти (Берг, 87), Телин (Тойвонен, 70).
Предупреждения: Дурмаз, 65. Кешеру, 76.
27 марта. Крайова. Стадион «Stadionul Ion Oblemenco».
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