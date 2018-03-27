Могерини призвала сохранить мир в Косове

БЕЛГРАД, 27 марта. / ТАСС /. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала к сохранению мира в непризнанном Косове. Об этом политик заявила во вторник в Белграде после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, говорится в заявлении пресс-службы сербского лидера, поступившем в ТАСС.

"То, что произошло вчера, не должно повториться. Европейский союз ожидает сохранения мира и стабильности при мудром и выдержанном подходе", — сказала дипломат.

В документе отмечается, что Вучич и Могерини обсудили последние события в Косове «открыто и искренне». «Собеседники согласились найти новые способы продолжить работу и решение проблем между Белградом и Приштиной мирным путем. В содержательном разговоре Вучич и Могерини констатировали, что в национальных и государственных интересах Сербии сохранять мир, стабильность и прогресс на пути в ЕС», — сказано в заявлении.

Могерини экстренно посетила Белград, возвращаясь с международной конференции по Афганистану в Ташкенте. Причиной визита послужил кризис, разразившийся в понедельник в самопровозглашенном Косове. Ее встреча с Вучичем продолжалась около двух часов, к прессе собеседники не вышли.

В понедельник около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марком Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках.