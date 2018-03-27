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В Калифорнии пума бегала по жилому району. ВИДЕО
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В Калифорнии пума бегала по жилому району. ВИДЕО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
26 марта в одном из калифорнийских городов жители сообщили в спасательные службы о дикой пуме, которая бегала по дворам жилых владений. Перепуганное животное металось между домов в попытках избежать встречи с человеком. Видеозапись случившегося предоставил телеканал CGTN.
Вскоре на место прибыли полицейские и специалисты по отлову животных. Отследив местонахождение хищника, они успокоили большую кошку выстрелом дротика с транквилизатором, после чего отвезли пуму в специальный приют для реабилитации.
Mountain lion tranquilized in backyard outside Los Angeles https://t.co/UzxP8Am5cj pic.twitter.com/gr2D23Em7x
— CGTN (@CGTNOfficial) 27 марта 2018 г.
Пума или горный лев — четвертый по величине хищник из семейства кошачьих, который обитает в высокогорных районах Северной и Южной Америки.
Дикие животные часто становятся гостями человека. Попадая в города и населенные пункты, они нередко рискуют погибнуть. Недавно жители Калининграда рассказали о спасенном диком лебеде, который наткнулся в полете на провода.
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