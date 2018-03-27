В Калифорнии пума бегала по жилому району. ВИДЕО

26 марта в одном из калифорнийских городов жители сообщили в спасательные службы о дикой пуме, которая бегала по дворам жилых владений. Перепуганное животное металось между домов в попытках избежать встречи с человеком. Видеозапись случившегося предоставил телеканал CGTN.

Вскоре на место прибыли полицейские и специалисты по отлову животных. Отследив местонахождение хищника, они успокоили большую кошку выстрелом дротика с транквилизатором, после чего отвезли пуму в специальный приют для реабилитации.

Mountain lion tranquilized in backyard outside Los Angeles https://t.co/UzxP8Am5cj pic.twitter.com/gr2D23Em7x

— CGTN (@CGTNOfficial) 27 марта 2018 г.

Пума или горный лев — четвертый по величине хищник из семейства кошачьих, который обитает в высокогорных районах Северной и Южной Америки.