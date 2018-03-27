Столичные ярмарки ждут и фермеров, и пенсионеров

Алексей Немерюк. — Ярмарки развернутся во всех округах города, на 102 площадках, что и в прошлом году, — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы

Заявки на участие в ярмарках будут приниматься как в электронном виде, так и в центрах «Мои документы». В общей сложности планируется устроить три ярмарочные сессии: первая пройдет с 20 апреля по 1 июля, вторая — предположительно продлится до конца сентября и последняя — с октября до начала зимы.

Впервые под овощи и фрукты фермеры получат 20% мест, еще 20 — распределят между собой индивидуальные предприниматели и юрлица, остальные 60% предоставят физлицам. Появится на каждой ярмарке и специальные торговые места для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят продавать урожай, выращенный ими на собственном огороде.

Больше всего ярмарок — по 13 — откроется в Северо-Восточном и Южном административных округах. На каждой ярмарке в среднем по 40 торговых мест, а кое-где, например, в Кузьминках — больше 100. Маленькие палатки еще год назад заменили на большие шатрово-тентовые конструкции.

"Торговые места предоставляются бесплатно. Столь привлекательные условия стимулируют конкуренцию, что влияет и на стоимость продуктов, и на их качество, — добавил министр. — Цены на ярмарках выгодно отличаются от обычных рынков, где предпринимателям приходится платить еще и солидную арендную плату".

Форма подачи оналйн-заявки с прошлого года не изменилась. Предпринимателю нужно быть зарегистрированным на портале mos.ru , в каталоге «Услуги» выбрать раздел «Бизнес» и подраздел «Розничная торговля и общепит», а далее — услугу «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве». Окончательные результаты отбора объявят 13 апреля. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете. Реестр решений будет опубликован на сайте департамента торговли и услуг Москвы, а также на портале ГБУ «Московские ярмарки».

Справка «РГ»

Точный список адресов ярмарок можно посмотреть на портале открытых данных. Задать вопросы по процедуре регистрации по телефону: +7 (499) 128-76-37 или службы технической поддержки mos.ru: +7 (495) 539-55-55.