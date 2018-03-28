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В Калгари неизвестный открыл стрельбу по полицейским
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Калгари неизвестный открыл стрельбу по полицейским 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.
После этого он забаррикадировался в гараже и отказался идти на переговоры с правоохранителями. Он был найден мертвым, но обстоятельства его смерти пока не озвучены.
По словам очевидцев, вооруженный мужчина попытался силой забрать ключи от автомашины у жильца частного дома в одном из спальных районов города. При появлении полиции он открыл по служителям правопорядка огонь.
Состояние здоровья раненого полицейского врачи оценили как тяжелое.
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