В Калгари неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

После этого он забаррикадировался в гараже и отказался идти на переговоры с правоохранителями. Он был найден мертвым, но обстоятельства его смерти пока не озвучены.

По словам очевидцев, вооруженный мужчина попытался силой забрать ключи от автомашины у жильца частного дома в одном из спальных районов города. При появлении полиции он открыл по служителям правопорядка огонь.

Состояние здоровья раненого полицейского врачи оценили как тяжелое.