Росавиация расследует причины прерванного взлета самолета в «Домодедово» 

Росавиация расследует причины прерванного взлета Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус», который совершал рейс Москва (Домодедово) — Новосибирск (номер 173).
Экипаж самолета после разбега на взлетно-посадочной полосе на один километр произвел торможение, доложив о задымлении в салоне. И торможение произведено в пределах взлетно-посадочной полосы (ВПП), аварийная высадка пассажиров завершена успешно (через надувные трапы).
На борту — семь членов экипажа и 129 пассажиров. Пострадавших нет, сообщили в Росавиации.
Все пассажиры размещены в терминале аэропорта. Воздушная гавань из-за данного происшествия не закрывалась.