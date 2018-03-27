Шотландка завела дома не котенка, не щенка, а бескрылого шмеля

Шотландка Фиона Пресли не любительница экзотики, но завела себе такого питомца, что удивились все, включая ее саму. Этот пушистый питомец — не собачка и не котик, и даже не хомячок, а настоящий шмель, только без крыльев.

Источник: Dodo

Фиона Пресли работала в огороде возле дома, когда заметила у ног шмеля. Женщина испугалась, что может нечаянно раздавить насекомое, подняла его, чтобы переложить на цветок, и увидела, что этот шмель не похож на остальных.

«Я подняла его и заметила, что он какой-то не такой. У него не было крыльев».

Не зная, как еще помочь насекомому, Пресли принесла ему немного воды с сахаром и посадила на цветок в надежде, что шмель справится сам. Через несколько часов женщина решила проверить, как он, и обнаружила, что он не двинулся с места. Погода стала ухудшаться, начался дождь, и Пресли перешла к решительным действиям.

«Я взяла шмеля домой, держала в тепле и кормила. Я думала, что выпущу его на улицу на следующий день, но погода лучше не стала, поэтому я оставила его дома».

Пресли обратилась в Фонд по сохранению шмелей за помощью и выяснила, что у насекомого, скорее всего, был вирус, который вызывает проблемы с развитием крыльев. Шансы на выживание в дикой природе у него были минимальные. Пресли решила не бросать шмеля, которого назвала Би, и построила для него настоящий цветочный буфет — специально обустроенный миниатюрный садик, накрытый сеткой.

Пресли продолжила ежедневно навещать Би, приносила ему сладкую воду, а в плохую погоду забирала домой. В конце концов шмель привык к своей спасительнице, и каждый раз, когда Пресли заглядывала к нему в гости, он вылезал из листвы, чтобы ее поприветствовать.

«Он подходил ко мне и ползал по руке. Он был так счастлив меня видеть, что я задумалась о том, что происходит что-то странное».

По неизвестным причинам Би привязался к Пресли и оживлялся, когда женщина была рядом.

«Как будто внутри него что-то оживало. Мне кажется, ему понравилось то, что он не один. Шмели по своей натуре очень контактные».

Женщина наслаждалась дружбой со своим необычным питомцем, но век шмеля короток, хотя Би и прожил дольше, чем шмели обычно живут в неволе. Через пять месяцев шмель умер: он уснул на руке у Пресли и больше не просыпался.

«Мне было очень грустно, когда он умер, но я была готова к этому. Он был уже старше, чем должен был быть. Тот факт, что он прожил больше нескольких недель, уже поразил меня».

Пресли похоронила Би в саду рядом с его любимым цветком.

«Теперь я смотрю на насекомых по-другому. Это изменило мое отношение к ним. Я думаю, что мы много чего не знаем».