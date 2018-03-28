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Лучший друг: шотландка завела в качестве питомца шмеля без крыльев
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Лучший друг: шотландка завела в качестве питомца шмеля без крыльев 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Фиона Пресли, проживающая на просторах Шотландии, никогда не считала себя любителем экзотики, поэтому даже сама удивилась новому питомцу. Таковым оказался не котик или собачка, а лишенный крыльев шмель.
Пресли привычно копалась в огороде, когда внезапно заметила шмеля, оказавшегося прямо под ее ногами. Боясь его раздавить, женщина подняла насекомое в надежде посадить его на цветок, но поняла, что что-то не так. Шмель был необычным, поскольку у него не оказалось крыльев.
Принеся ему воды с сахаром, шотландка оставила насекомое у цветов, надеясь, что оно самостоятельно справится. Однако когда она вернулась спустя пару часов, заметила, что новый «знакомый» не сдвинулся с места. В тот момент погодные условия ухудшились, начинался дождь, и поэтому Пресли решила забрать шмеля домой. Она держала его в тепле и регулярно кормила. На следующий день погода не улучшилась, поэтому Фионе пришлось снова оставить насекомое, а не выпускать его на улицу.
После обращения в Фонд по сохранению шмелей шотландка выяснила, что у ее «гостя», судя по всему, имелся вирус, который провоцирует проблемы с развитием крыльев, поэтому вероятность того, что он выживет в условиях дикой природы, являлась мизерной. Тогда Пресли приняла неожиданное для себя решение оставить насекомое, назвав его Би и построив для нестандартного питомца цветочный «буфет». В частности, это был уникальный накрытый плотной сеткой садик со множеством представителей флоры.
Женщина каждый день навещала нового питомца, носила ему подслащенную воду, а в дождливые дни забирала домой. В итоге насекомое даже привыкло к «хозяйке», каждый раз выбираясь из листвы, чтобы ее поприветствовать. Он ползал по руке, и Фионе казалось, что Би рад ее видеть. В ее присутствии шмель вел себя более активно, и сама она оказалась покорена такой «привязанностью».
Правда, жизнь шмелей недолговечна, и уже через пять месяцев Би скончался на руке своей «хозяйки». В итоге огорченная Пресли похоронила насекомое в саду у его любимого цветка, отмечая, что питомец и так прожил больше, чем обычно шмели в условиях неволи. Эта «дружба» изменила восприятие шотландкой насекомых, и она убеждена, что человечеству еще многое неизвестно об этих представителях флоры.]]>
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