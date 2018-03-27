Нижний Новгород скорбит со всей Россией

Приходили люди разных возрастов: были подростки, были пенсионеры, люди среднего возраста. Акции памяти также посетили и первые лица города и области. Многие были с детьми — после такого ужаса их страшно отпускать от себя. Некоторые не могли сдержать эмоции и плакали. Цветы, свечки и игрушки…

Мы вели онлайн от памятника Чкалову и с Театральной площади.