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Нижний Новгород скорбит со всей Россией
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нижний Новгород скорбит со всей Россией 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Приходили люди разных возрастов: были подростки, были пенсионеры, люди среднего возраста. Акции памяти также посетили и первые лица города и области. Многие были с детьми — после такого ужаса их страшно отпускать от себя. Некоторые не могли сдержать эмоции и плакали. Цветы, свечки и игрушки…
Мы вели онлайн от памятника Чкалову и с Театральной площади.
В трагедии, произошедшей 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по официальным данным погибли 64 человека. Сегодня президент Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим.
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