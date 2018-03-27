Варламов не поверил в искренность извинений кемеровских чиновников

Топ-1: 28 марта в России объявлено Днем траура Илья Варламов : Президент России Владимир Путин объявил 28 марта в России Днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре. Это страшная трагедия, которая унесла жизни 64 человек и сегодня по всей стране проходят акции памяти. Самая масштабная из них прошла в Кемерово , где состоялся народный сход, и здесь я хотел бы отметить несколько важных вещей. Самый частый вопрос, который звучал на митинге — это вопрос о точном количестве погибших. Люди не доверяли официальной версии с легкой подачи одного из украинских пранкеров, который начал обзванивать морги, пугая сотнями погибших. Эта фейковая новость быстро ушла в народ. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание — поведение самих кемеровских властей. Если посмотреть весь митинг, то видно, что вице-губернатор, который считается преемником Амана Тулеева , извинился и встал на колени перед людьми только через четыре часа. Я совершенно не верю в искренность этого поступка, потому, что если бы он действительно хотел попросить прощения, то сделал бы это сразу. Еще один показательный момент — это то, что сам Аман Тулеев извиняется не пред народом, а перед Владимиром Путиным за то, что на его территории произошла такая трагедия. Я считаю, что это — просто плевок в людей, и ответственность за эту трагедию должны понести высшие чиновники. Надеюсь, в этот раз последует какая-то реакция, потому, что обычно в России сажают и наказывают людей, которые находились непосредственно на местах, а крупные чиновники уходят от ответственности и ничего не происходит. Топ-2: Россия занимает второе место в мире по потреблению пиратского контента Илья Варламов: Россия занимает второе место по потреблению пиратского контента в мире. Об этом сообщает исследовательская компания Muso всвоем отчёте. Выше нашей страны по популярности нелегального контента идёт только США , третье место занимает Индия

Ну да, у нас вообще отсутствует уважение к авторскому праву. Люди не видят ничего плохого в том, что ставят «левый» софт на свои компьютеры, в том, что нелегально где-то качают фильмы. И это при том, что сегодня есть масса способов легально и относительно недорого потреблять и музыку и фильмы. Я просто надеюсь, что люди начнут задумываться о том, что покупая лицензионный контент, они помогают авторам выпускать новые, более качественные продукты.

Дубровник. Топ-3: Москва вошла в рейтинг европейских городов для бюджетного отдыха Илья Варламов: Москва вошла в рейтинг европейских городов для бюджетного отдыха во время весенних каникул. По данным СМИ, самым недорогим местом для отдыха весной стал польский Краков , на втором и третьем месте расположились Вильнюс Рига соответственно. В топ-10 также вошли Варшава Будапешт , Москва, Прага , Афины, Лиссабон

Просто прекрасно. Правда, я не вижу здесь Санкт-Петербурга . На мой взгляд, если брать российские города, именно Санкт-Петербург должен был оказаться в этом рейтинге.

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