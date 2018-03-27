Олег Волков возглавил министерство промышленности и технологий Самарской области 

ТРК Губерния: последние новости

С улиц Самары ночью вывезли более 5,5 тысяч тонн снега

Уникальный ресурсный центр для людей с ограниченными возможностями оценили представители областной Общественной палаты

Активисты со всей России съехались в Самару на "Том Сойер Фест"