Олег Волков возглавил министерство промышленности и технологий Самарской области 

У министерства промышленности и технологий Самарской области — новый руководитель. О кадровых перестановках сообщает сайт регионального правительства.
Главой областного Минпрома назначен Олег Волков. Правда, пока в статусе исполняющего обязанности. Его предшественник и непосредственный начальник Сергей Безруков в феврале 2018 года перешёл на работу в федеральный Минпромторг. При этом руководитель Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что Безруков свою связь с 63 регионом не утратит, а будет и впредь оказывать значительную помощь в развитии его промышленности.
Олег Волков пришел в региональное правительство в 2013-м. До этого на протяжении пяти лет, с 2007-й по 2012-й, он был мэром Новокуйбышевска.
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