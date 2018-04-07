Не устоял

Специального антикоррупционного прокурора Украины Назара Холодницкого заподозрили в том, с чем он должен неустанно бороться — в коррупции. Якобы он тормозил расследование, разглашал тайну следствия и вмешивался в работу подчиненных. Само собой — не бескорыстно. Молодой генерал был лицом долгожданных перемен, но что-то пошло не так. «Лента.ру» разобралась в обвинениях и претензиях к Холодницкому и выяснила, кто может стоять за этим скандалом.

Назар Холодницкий до последнего времени делал успешную, даже головокружительную карьеру. Закончив в 21 год юридический факультет Львовского университета, он сразу же стал помощником прокурора одного из районов Киевской области. В 30 лет (!) он возглавил Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины и одновременно стал заместителем генерального прокурора. Возглавив один из важнейших органов в системе борьбы с коррупцией, Холодницкий стал для многих соотечественников, уставших от чиновничьего мздоимства и государственного кумовства, символом долгожданных перемен.

На Украине, как и в большинстве других государств постсоветского пространства, коррупция была и остается проблемой номер один. Неудивительно, что новая власть среди прочего обещала населению, если не искоренить этот порок, то хотя бы обуздать аппетиты чиновников и олигархов. Год после победы Евромайдана прошел под антикоррупционными лозунгами, но новая власть так и не смогла похвастаться конкретными достижениями в этой сфере. И тогда в 2015 году под давлением западных партнеров и общества в стране появились САП и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Последнему надлежит расследовать коррупцию среди высших чиновников, а САП — надзирать за деятельностью НАБУ и представлять государственное обвинение по делам НАБУ в суде.

Возглавив САП, Холодницкий сразу отметился рядом громких дел. Он представлял сторону обвинения в деле против сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра, и стал одним из инициаторов расследования против покинувшего Украину народного депутата Александра Онищенко

Какое-то время в украинском обществе действительно жила надежда, что НАБУ и САП совместно смогут если не преодолеть, то существенно ограничить коррупцию на Украине. Однако антикоррупционная машина очень скоро начала буксовать.

Дела главы Государственной фискальной службы Насирова, главы Центральной избирательной комиссии Охендовского, народных депутатов Мартыненка, Полякова и Розенблата так и не были доведены до конца. Отдельные дела, например, против бывшего министра экологии и природных ресурсов Злочевского САП закрыла по причине отсутствия доказательств.

Вскоре начались традиционные для силовиков межведомственные разборки. Директор НАБУ Артем Сытник обвинял САП в сознательном затягивании дел и придирках к детективам бюро. Холодницкий в свою очередь обвинял сотрудников НАБУ в непрофессионализме, небрежном подходе к следственным действиям и попытках хайпануть на громких делах, не имея достаточной доказательной базы.

А еще антикоррупционные органы попали под прессинг внешних сил. Администрация президента и генеральный прокурор Юрий Луценко , который является кумом президента, стремились направить активность борцов с коррупцией против своих политических оппонентов. А западные партнеры требовали от антикоррупционных органов, созданных при их участии, конкретных результатов.

Мало кто сомневался, что рано или поздно эти аппаратные разборки закончатся кадровыми решениями. И 20 марта в СМИ появилась информация (от анонимных источников), что Назар Холодницкий собирается уйти в отставку по состоянию здоровья. Всерьез эту формулировку мало кто воспринял, поскольку главе САП всего 33 года и на самочувствие он никогда не жаловался. Куда проще было предположить, что ему просто предложили уйти по-тихому.

Однако уходить он не собирался и спустя неделю, 26 марта, генпрокурор Луценко заявил, что прокуратура совместно с НАБУ провели расследование в отношении Холодницкого. По словам Луценко, в рабочем кабинете руководителя САП, а точнее на аквариуме, оперативники установили жучок и якобы записали переговоры с «коррупционной составляющей».

Еще через несколько дней, 30 марта, о подробностях «аквариумного дела» рассказал директор НАБУ Артем Сытник. Он обвинил Холодницкого в затягивании дел, преследовании личных интересов, давлении на свидетелей, разглашении тайны следствия, вмешательстве в работу прокурора, должностных лиц или судей. В тот же день Сытник подал жалобу на главу САП в Квалификационно-дисциплинарную комиссию Генеральной прокуратуры. Он просил освободить Холодницкого от занимаемой должности за «совершение действий, порочащих звание прокурора и вызывающих сомнение в его беспристрастности».

В жалобе Сытника перечислено пять эпизодов, в том числе дела в отношении депутата от партии «Народный фронт» Георгия Логвинского и людей из его окружения. Якобы Холодницкий обещал информировать депутата о планируемых процессуальных действиях. А Логвинский якобы просил прокурора поспособствовать закрытию этих дел.

Еще одно дело касается расследования в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и его окружения. Якобы Холодницкий давал распоряжение подчиненным не проводить активных следственных действий против чиновника. Из материалов НАБУ следует, что между людьми Труханова и прокуратурой существовала некая коммуникация, однако выходила ли она за рамки процессуальных отношений, и если да, то в какой мере, никто не уточнил. К тому же действия Холодницкого прямо противоречили предъявленным обвинениям, поскольку подозрение (процессуальная норма примерно соответствующая предъявлению обвинения в российском УПК) Труханову он таки подписал.

Однако козырем в колоде Сытника-Луценко оказалось дело о попытке подкупа исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Якобы помощник лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр Богачев и мэр города Вишневое (Киевская область) Илья Диков пытались в качестве бартера за медицинское оборудование, поставленное в больницу Вишневого, передать Супрун квартиру в этом городе.

Судя по записям аквариумного жучка, Холодницкий инструктировал своего друга, директора строительной фирмы «Акварель Девелопмент Холдинг» Сергея Кафтю о том, что нужно и не нужно говорить на допросе по этому делу. Вероятно, этот эпизод станет основным в ходе расследования.

На слушаниях в Верховной Раде , 4 марта, депутаты хотели потребовать объяснений от антикоррупционного прокурора, однако куда больше времени парламентарии потратили на «допрос» Артема Сытника. Холодницкий, в свою очередь, вел себя активно, не пытался оправдываться и время от времени переходил в контрнаступление.

В ответ на упреки народного депутата Сергея Лещенко , ранее известного своими антикоррупционными журналистскими расследованиями, Холодницкий напомнил, как сам Лещенко год назад купил квартирку почти за полмиллиона долларов в центре Киева. Аналогичным образом он оппонировал лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

Как не трудно догадаться, борьба с коррупцией не является главным движущим мотивом этого дела. Источники в обоих антикоррупционных ведомствах считают, что кто-то успешно играет на противостоянии НАБУ и САП. Отношения между следователем и прокурором всегда непростые, а в этом случае добавляются еще и сложные отношения Сытника с Холодницким.

Дело в том, что НАБУ заработало на полгода раньше, и в момент создания САП у бюро, по словам его руководителя, уже были опыт и набор ценностей, которые они передали антикоррупционной прокуратуре. В отношении НАБУ к САП всегда ощущались патерналистские нотки, что не могло не раздражать Холодницкого. В конце концов прокуратура надзорный, а следовательно — вышестоящий орган. Не исключено, что в попытке реализовать свои полномочия руководитель САП действовал слишком напористо, а Сытник интерпретировал это как попытку помешать расследованию уголовных дел.

По мнению украинского политолога Руслана Бортника, власть постарается сделать из Холодницкого козла отпущения. Дескать, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией объясняется тем, что главный антикоррупционный прокурор сам погряз в ней по уши.

Едва ли у кого-то из высокопоставленных чиновников есть личные счеты с Холодницким, но в следующем году президентские и парламентские выборы, и это надо учитывать. Скорее всего, по украинской традиции это дело будет расследоваться долго, что позволит власти регулярно оправдывать неудачи в борьбе с коррупцией действиями главы САП.

При этом конкретные последствия для самого Холодницкого пока трудно прогнозировать. Он оказался между двух огней и явно не располагает мощными покровителями, которые смогли бы его защитить. Возможно, он лишится своего поста, но уголовное преследование и тем более суд ему не грозят. Уж слишком невнятные доказательства пока что предоставило НАБУ и генеральная прокуратура. А в украинских реалиях наличие даже самых серьезных доказательств, как уже было не раз, не гарантирует наказания.

Главной проигравшей стороной во всей истории, как ни странно, может стать Артем Сытник. Ему, несомненно, удастся временно ослабить и деморализовать САП. Но не более. Во-первых, нет никаких гарантий, что Сытнику в итоге удастся усилить свое влияние на работу антикоррупционной прокуратуры. По закону, исполняющим обязанности Холодницкого на время расследования становится его заместитель. Последний зарекомендовал себя лояльным своему боссу и «сливать» работу САП в угоду НАБУ скорее всего не будет. Во-вторых, и это куда важнее, есть мнение, что Сытник дискредитировал себя активным сотрудничеством с генеральной прокуратурой в этом деле.

Раньше тандем Сытник-Холодницкий воспринимался с известным уважением, о Сытнике даже говорили как о возможном кандидате в президенты. Сведением же личных счетов с коллегой и сотрудничеством с генеральной прокуратурой глава НАБУ нанес себе сильнейший репутационный ущерб.

Главными бенефициарами дела против Холодницкого эксперты называют генерального прокурора и администрацию президента. Им удалось дискредитировать созданные по настоянию западных партнеров антикоррупционные органы и фактически дезорганизовать их работу на неопределенный срок. И это безусловная победа, так как в предвыборный период НАБУ и САП могли бы стать серьезной проблемой для власти. Теперь же они заняты борьбой друг с другом и прежней опасности не представляют.