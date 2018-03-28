Сегодня в ЮЗАО пройдут экскурсии, посвящённые экономии ресурсов

В экоцентре «Воробьёвы горы» ожидаются интерактивные экскурсии «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город». Также будет организовано интерактивное путешествие по заказнику «Воробьёвы горы», поможет в чем экспонат «Живые 3D-метки».

Участники встречи в экоцентре «Воробьёвы горы» ознакомятся с основной экспозицией экоцентра и узнают о том, как можно экономить ресурсы даже в собственной квартире.

Также будет сегодня пройдёт интерактивное путешествие по заказнику «Воробьёвы горы» с привлечением новейшего экспоната «Живые 3D метки».

Экскурсии начнутся сегодня в 14.00.

Ещё не поздно стать их участником — достаточно записаться на экскурсию по телефону: 8-495-225-65-92.

Напомним адрес экоцентра «Воробьёвы горы»: Андреевская набережная, дом 1.