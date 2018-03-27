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В ОП попросили Роскомнадзор закрыть группу украинского пранкера
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В ОП попросили Роскомнадзор закрыть группу украинского пранкера 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Член Общественной Палаты Илья Ремесло обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру России с просьбой закрыть в соцсети «ВКонтакте» группу, созданную украинским пранкером Евгением Вольновым, в которой распространялась информация о якобы сотнях погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Обратился в @roscomnadzor и @Genproc с требованием заблокировать группу в контакте «Евгения Вольнова», где распространялся фейк о сотнях погибших», — написал Ремесло в своем Twitter.
«25 марта 2018 года в городе Кемерово произошел пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня». После происшествия начались намеренные вбросы в интернете и социальных сетях о количестве погибших, а также глумление над жертвами трагедии. Так, в группе социальной сети «Вконтакте» «Пранкота с Евгением Вольновым» (численность участников группы более 170 тыс. человек) распространялись фейковые записи с «сотрудниками морга и МЧС», — написал Ремесло на своей странице в Facebook.
«По имеющейся информации, администратором и владельцем данной группы является Кувиков Никита Андреевич, гражданин Украины. В связи с вышеизложенным, и учитывая большой общественный резонанс, прошу принять меры к блокировке данной группы в социальной сети «ВКонтакте», — говорится в сообщении, опубликованном членом ОП.
«Удивительно, но группа Вконтакте нелюдя Евгения Вольнова (настоящее его имя — Никита Кувиков) до сих пор работает», — подчеркивает Ремесло.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об украинском пранкере, занимавшемся распространением заведомо недостоверных данных о числе жертв в Кемерово.
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