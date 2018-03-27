В ОП попросили Роскомнадзор закрыть группу украинского пранкера

«Обратился в @roscomnadzor и @Genproc с требованием заблокировать группу в контакте «Евгения Вольнова», где распространялся фейк о сотнях погибших», — написал Ремесло в своем Twitter.

«25 марта 2018 года в городе Кемерово произошел пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня». После происшествия начались намеренные вбросы в интернете и социальных сетях о количестве погибших, а также глумление над жертвами трагедии. Так, в группе социальной сети «Вконтакте» «Пранкота с Евгением Вольновым» (численность участников группы более 170 тыс. человек) распространялись фейковые записи с «сотрудниками морга и МЧС », — написал Ремесло на своей странице в Facebook.

«По имеющейся информации, администратором и владельцем данной группы является Кувиков Никита Андреевич, гражданин Украины . В связи с вышеизложенным, и учитывая большой общественный резонанс, прошу принять меры к блокировке данной группы в социальной сети «ВКонтакте», — говорится в сообщении, опубликованном членом ОП.

«Удивительно, но группа Вконтакте нелюдя Евгения Вольнова (настоящее его имя — Никита Кувиков) до сих пор работает», — подчеркивает Ремесло.