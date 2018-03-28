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В суде рассказали об отключенной за 15 минут до пожара в Кемерово сигнализации
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В суде рассказали об отключенной за 15 минут до пожара в Кемерово сигнализации 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Систему противопожарной безопасности в «Зимней вишне» отключили за 15 минут до начала пожара. Об этом в зале кемеровского Заводского районного суда заявил руководитель занимавшейся проектированием сигнализации компании Игорь Полозиненко, сообщают РИА Новости.
«На 25 марта 2018 года на 15:55 (11:55 мск) система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны», — сказал Полозиненко.
По словам фигуранта дела, сигнализацию планово проверяли 20 марта, никаких неисправностей выявлено не было. В случае короткого замыкания система безопасности должна была перейти в автономный режим и проработать еще сутки.
При этом Полозиненко рассказал, что пожарная сигнализация в «Зимней вишне» была локальной, то есть информация о ее отключении не могла выйти за пределы торгового центра.
Следственный комитет России по делу о пожаре предъявил обвинения пятерым лицам.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Судя по списку, опубликованному кемеровской мэрией, пострадали 69 человек. 28 марта в России объявлен днем траура.
По данным следствия, основная версия причины произошедшего — короткое замыкание электропроводки. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также противопожарная сигнализация.
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