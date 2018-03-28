Казань присоединилась к национальному трауру

Сегодня, 28 марта, Казань вместе со всей страной скорбит по погибшим в результате трагедии в Кемерово . В день траура по всей стране приспустят флаги.

Днем в воскресенье произошел сильный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Погибшими числятся более 60 человек. Казанцы почтили память жертв трагедии. Акции памяти в Казани прошли в Ленинском саду и на улице Баумана.

Акция памяти в Ленинском саду. Фото: e-Kazan.ru Акция памяти в Ленинском саду. Фото: e-Kazan.ru Акция памяти на Баумана. Фото: e-Kazan.ru Акция памяти на Баумана. Фото: e-Kazan.ru Акция памяти на Баумана. Фото: e-Kazan.ru Как сообщили e-Kazan.ru в пресс-службе Министерства культуры РТ, сегодня отменяются или переносятся все развлекательные мероприятия.

Концерт ГСО РТ «Музыка кино» переносится на 1 апреля. Билеты можно сдать в кассу ГБКЗ им. Сайдашеваа. Концерт джазовой музыки в доме Аксенова отменен. В «Меге» отменены мастер-классы и встречи. Большинство казанских кинотеатров меняют расписания, избавляясь от сеансов с комедиями.

Отменены мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Максима Горького. Праздник должен был начаться в 12.00 и продлиться до вечера.

Театры переносят спектакли. Показ «Первой любви» в театре Тинчурина, например, переносится на 11 апреля. Спектакль «Golden Boys» в театре на Булаке — на 1 апреля. Отменяют спектакли казанский ТЮЗ, театр Качалова и театр кукол «Экият».

В ближайшее время в Казани проведут внеплановая проверка торговых центров, на территории которых работают развлекательные площадки. Пожарную безопасность проверят сотрудники прокуратуры МЧС . Особое внимание уделят работоспособности сигнализации и систем пожаротушения.

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