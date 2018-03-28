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Казань присоединилась к национальному трауру
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Казань присоединилась к национальному трауру 

Казанский Портал 27 минут назад
Фото: Казанский Портал
Сегодня, 28 марта, Казань вместе со всей страной скорбит по погибшим в результате трагедии в Кемерово. В день траура по всей стране приспустят флаги.
Днем в воскресенье произошел сильный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Погибшими числятся более 60 человек. Казанцы почтили память жертв трагедии. Акции памяти в Казани прошли в Ленинском саду и на улице Баумана.
Акция памяти в Ленинском саду. Фото: e-Kazan.ru  Акция памяти в Ленинском саду. Фото: e-Kazan.ru  Акция памяти на Баумана. Фото: e-Kazan.ru  Акция памяти на Баумана. Фото: e-Kazan.ru  Акция памяти на Баумана. Фото: e-Kazan.ru  Как сообщили e-Kazan.ru в пресс-службе Министерства культуры РТ, сегодня отменяются или переносятся все развлекательные мероприятия.
Концерт ГСО РТ «Музыка кино» переносится на 1 апреля. Билеты можно сдать в кассу ГБКЗ им. Сайдашеваа. Концерт джазовой музыки в доме Аксенова отменен. В «Меге» отменены мастер-классы и встречи. Большинство казанских кинотеатров меняют расписания, избавляясь от сеансов с комедиями.
Отменены мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Максима Горького. Праздник должен был начаться в 12.00 и продлиться до вечера.
Театры переносят спектакли. Показ «Первой любви» в театре Тинчурина, например, переносится на 11 апреля. Спектакль «Golden Boys» в театре на Булаке — на 1 апреля. Отменяют спектакли казанский ТЮЗ, театр Качалова и театр кукол «Экият».
В ближайшее время в Казани проведут внеплановая проверка торговых центров, на территории которых работают развлекательные площадки. Пожарную безопасность проверят сотрудники прокуратуры и МЧС. Особое внимание уделят работоспособности сигнализации и систем пожаротушения.
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