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Глава компании, здание которой планируют снести в Воронеже: «За предприятие буду бороться»
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Глава компании, здание которой планируют снести в Воронеже: «За предприятие буду бороться» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В противном случае, придётся объявить себя банкротом. В Воронеже снесут здание стоматологической компании ООО «Кормед-Р» на улице Суворова, 49б, в котором находится производство расходных стоматологических материалов. Такое решение принял суд. Против постройки выступили жители соседнего дома и чиновники городской администрации. Но руководство фирмы надеется отстоять строение — ведь в нём располагается, по словам директора, важное с точки зрения импортозамещения производство. В противном случае придётся объявлять себя банкротом, говорит глава компании Вячеслав Кукуев. Мини-предприятие не по объёму рынка, а по занимаемой площади. В нескольких комнатах здесь делают расходные стоматологические материалы. По собственным разработкам, на российском оборудовании. Выполняя задачи импортозамещения, утверждает директор. Иностранные аналоги этих дисков, матриц и других приспособлений зубных техников — в несколько раз дороже. Местные товары покупает вся страна, ближнее и дальнее зарубежье — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Арабские Эмираты, Китай.
Бизнес начали около 10 лет назад в помещении одного из заводов. Но вскоре пришлось искать новое место. Тогда руководству подвернулось выгодное предложение — недорогое недостроенное здание на улице Суворова, к тому же, подходящее по планировке для лабораторий и производства. Бывшие владельцы планировали здесь сделать магазин-кафе, получили разрешение на строительство. Есть заключение комитета главного архитектора города о согласовании проекта двухэтажного здания с подвалом и чердаком. Фирма «Кормед-Р» выкупила помещение и начала работу. Но против выступили жители соседней многоэтажки.
Жительница дома № 49 по улице Перевёрткина Валентина Сапига жалуется на то, что в квартире теперь постоянно темно, на отсутствие детской площадки и неприятный запах из трубы. Но директор фирмы уверяет — у специалистов никаких претензий по нормам инсоляции или шума не было. Санитарно-защитная зона установлена в границах участка. Тем не менее, историей заинтересовались чиновники, начали проверку и нашли нарушения. «Фактически возведено здание с количеством этажей − 4. Здание НИИ частично расположено за пределами границ арендуемого земельного участка. По причине несоответствия фактического расположения строения требованиям градостроительного плана, а также несоответствия требованиям, установленным в разрешении на строительство, в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта отказано», сообщалось в мэрии.
Суд с доводами мэрии согласился и признал здание незаконной постройкой, которую владелец сам должен снести. Директор не скрывает, разрешения на ввод в эксплуатацию получить не смогли. Но все же начали работать, надеясь решить бумажные вопросы позже. — Мы подавали соответствующие документы в апреле 2017 года на основании того, что кое-какие документы там отсутствовали. Нам отказали, а потом просто не успели — начались суды. Давайте всё сейчас сравняем и будем радоваться этой жизни, тому, что здесь будет расти бурьян и тому, что 26 человек останутся без работы, — сказал генеральный директор предприятия Вячеслав Кукуев.
Денег у предприятия нет ни на снос, ни на переезд. Если здание демонтируют, говорит предприниматель, придётся объявлять себя банкротом. Впрочем, за помещение он намерен бороться и подавать апелляцию. Анна Андреещева, Дмитрий Овчинников
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