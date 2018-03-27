Новгородский водоканал уличили в добыче ресурсов без лицензии

Раньше скважины находились в собственности у другого коммунального предприятия, у которого тоже не было необходимых документов. В 2016 году поставщики воды обанкротились, и добычей подземных вод начало заниматься МУП «Старорусское жилищное коммунальное хозяйство». С тех пор прошло два года, однако новый хозяин скважин не оформил лицензию ни на один водный объект.

— МУП пытался собрать документы на некоторые скважины, однако эта деятельность была вялотекущей, процесс по различным причинам ни разу не был доведен до конца, — делится информацией исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Новгородской области Елена Григорьева . — То есть фактически предприятие знало, что добычей подземных вод из артезианских скважин нельзя заниматься без лицензий, но устранять нарушения не торопилось.

При этом основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе, по информации местных властей, являются подземные воды артезианских скважин и поверхностные воды. Чтобы не лишать жителей района питьевой воды, муниципальному предприятию не запретят эксплуатировать скважины. Но получить статус добросовестного пользователя недр коммунальщики должны как можно скорее.

Конечно, оформление такой лицензии — процесс длительный и непростой. Предприятию необходимо собрать около двадцати документов, в том числе заключение санитарных врачей. Однако безнадзорная эксплуатация скважин чревата различными негативными последствиями для экологии. Кроме того, получить необходимые бумаги за два года было вполне реально.

Если надзорное ведомство посчитает, что сотрудники муниципального предприятия вновь пытаются затянуть процесс, МУП могут привлечь к административной ответственности по статье «пользование недрами без лицензии». Максимальный штраф для должностных лиц, который предусматривает эта статья, составляет 50 тысяч рублей, для юридических лиц — миллион рублей.

Тем временем