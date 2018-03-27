Греция вновь может остаться без правительства 

Москва, 27 марта — «Вести. Экономика» Премьер-министр Греции Алексис Ципрас пытается вновь наладить отношения с крупными кредиторами своей страны — ЕС и МВФ.
Одна из причин заключается в том, что Афины, вероятно, завершат нынешнюю программу бэйл-аута в августе, вовремя. Другое дело, что экономика растет, хотя и медленнее, чем ожидается. Но Ципрас испытывает на себе растущее давление внутри страны. Его маловероятная коалиция с Independent Greeks, маленькой популистской партией во главе которой стоит Панос Камменос рискует развалиться. Министр обороны Камменос выступает против попыток Ципраса разрешить 25-летний спор о том как следует называть бедного северного соседа Греции, официально известного как Бывшая югославская Республика Македония. Камменос также пошел вразрез с Syriza по поводу того как справиться с последним конфликтом Греции и ее исторического соперника, Турции, союзника НАТО, из-за политики оспаривания суверенитета Греции в ряде Эгейских островов. Ципрас, возможно, надеялся отвлечься от этих проблем, Syriza приступила к парламентскому расследованию в отношении десяти высокопоставленных политиков, в том числе двух бывших премьер-министров Антониса Самараса и Панайотиса Пикрамменоса, нынешнего главы центробанка и комиссара ЕС. Политики обвиняются в получении взяток в общей сложности на сумму 50 млн евро от швейцарской фармацевтической фирмы Novartis в период с 2010 по 2015 год. Но скандал не набрал обороты после возмущенных опровержений обвиняемых и слухов о влиянии правительства на судебный процесс. Оппозиционные члены общепартийного комитета считают, что утверждения о взяточничестве могли быть сфабрикованы. Они основаны на показаниях трех анонимных осведомителей, действовавших в рамках схемы защиты свидетелей. Рассуждения Ципраса об экономическом успехе также выглядят довольно слабо. В прошлом году экономика выросла всего на 1,4% по сравнению с прогнозом на 2,5%. В этом году показатель роста уже сократился примерно до 2%. Надежды премьер-министра на чистый выход из бэйл-аута в августе также выглядят нереалистичными. Греция уже взяла на себя обязательство снизить порог подоходного налога и провести еще один раунд пенсионных сокращений в 2019 году. Соглашение с ЕС о мерах по облегчению бремени задолженности, которое должно быть завершено в июне, будет включать множество условий для проведения реформ и предотвращения отступления. Некоторые ученые прогнозируют, что Ципрас сведет свои потери к минимуму и назначит выборы в октябре, почти за год до истечения срока его правления. Правоцентристская партия «Новая демократия» лидирует в опросах общественного мнения на 10 п.п. Сможет ли «Новая Демократия» получить большинство голосов, зависит от того, сколько избирателей из меньших партий смогут уйти из Syriza. Между тем, советники Ципраса настаивают на том, что их босса нельзя назвать человеком, не справляющимся с его должностными обязанностями, и что еще достаточно времени, чтобы вернуть недовольных левых избирателей.