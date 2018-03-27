Этика скорби. Чем займутся в день траура власть и СМИ

Президент России Владимир Путин прибыл на место трагедии в Кемерове спустя полтора дня с момента начала пожара. Глава государства возложил цветы к стихийному мемориалу у сада здания ТЦ «Зимняя вишня», посетил в больницах пострадавших, провел совещание с главами СК, МЧС Минздрава , встретился с инициативной группой граждан и, наконец, объявил 28 марта днём национального траура. О чём, к слову, народ всё это время писал в соцсетях, расставляя хештеги #требуюнациональныйтраур.

В новейшей истории России , то есть с момента образования РФ, было 29 дней национального траура. Среди них — всего один посвящён кончине государственного деятеля, Бориса Ельцина , и 28 — памяти жертв трагических событий, в числе которых и крупнейший пожар в клубе «Хромая лошадь» (156 человек погибших), и теракт на Дубровке (130 человек погибших), и затопление подлодки «Курск» (118 человек), и захват заложников в школе в Беслане (334 человека).

НСН решила разобраться, как меняется в этот день работа нижней и верхней палат парламента, самого национального лидера, и, наконец, наших коллег — представителей средств массовой информации.

В дни национального траура по всей стране приспускаются флаги, а на древках закрепляют чёрные ленты, телебашни гасят огни. Законодательно в России закреплён только запрет рекламы в дни траура на телерадиовещательных каналах, большинство же других требований носит рекомендательный характер. Как правило, отменяются развлекательные городские мероприятия, празднования переносятся, а федеральным СМИ советуют отказаться от показа развлекательного контента.

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Пока граждане собираются на стихийные и согласованные митинги, законодатели продолжают работать. Так, завтра в верхней палате парламента на повестку вынесено обсуждение необходимости изменений в законе о пожарной безопасности, рассказал НСН вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин . Заседание, разумеется, начнётся с минуты молчания.

«Уже вчера было отменено празднование дня Нацгвардии, мы туда не пойдём. Но у нас же сугубо официальные мероприятия, поэтому наш распорядок почти не изменится. Я думаю, что мы сразу почтим минутой молчания память погибших. Также будет поручение комитету по обороне и безопасности о том, чтобы провести необходимые законодательные мероприятия. А то мы тут слышали, что кто-то сказал, что никаких изменений в законодательстве не надо. Мы не можем этого сказать, пока всё не выясним. Мне лично не очень нравится, когда ещё следствие не закончено, а уже все результаты знают и публикуют. Подведём итоги, соберём рабочую группу, проведём круглый стол и после этого скажем, нужно менять законодательство или нет», — заявил Бушмин.

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К слову, вопрос что нужно — менять законодательство или принципы его исполнения — обсуждается уже двое суток. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала очевидной необходимость в корректировке нормативных документов в сторону ужесточения требований к пожарной безопасности. А вот член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил, что надо следить за исполнением уже существующего. Однако все осторожно просили дождаться итогов работы следствия.

Александр Фокин. Разбираться в том, что же случилось в Кемерове 25 марта, по чьей вине погибли 64 человека, большая часть из них — дети, намерены в день траура и в Госдуме . Об этом НСН рассказал депутат Госдумы от Кемеровской области

«Мы сейчас работаем над созданием парламентской комиссии, которая займётся расследованием этой трагедии, которая произошла в Кузбассе. Конечно, сегодня мы должны по каждой фамилии, по каждому ребёнку, каждой семье детально разобраться — кто погиб, кто находится на лечении, у кого какие есть проблемы. У депутатского корпуса есть свои механизмы участия в этой работе, поэтому мы будем активно работать. Я понимаю, что национальный траур, я соболезную, скорблю по погибшим. Но это день, который должен быть посвящён большой работе, чтобы понять эту ситуацию и принять необходимые меры», — сообщил парламентарий.

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«Президент в рабочем визите. Траур предполагает неучастие во всевозможных концертных мероприятиях, развлекательных. А жизнь продолжается, надо решать проблемы», — сказал Шевченко.

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Что касается работы прессы, тут каждое издание решает самостоятельно, как менять повестку в этот день. Если с отказом от рекламы всё понятно — закон есть закон — то с контентом каждый разбирается сам. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил НСН, что рассчитывает на солидарность коллег по цеху, которые могут в момент скорби показать свою гражданскую позицию.

«В первую очередь, от лица своих коллег, от лица Союза журналистов России хочу выразить соболезнования семьям, близким, друзьям погибших и всей нашей стране, которая сейчас переживает очень глубокий шок от этой потери, трагической утраты. Что касается ограничений в работе СМИ, видимо, это тот случай, когда СМИ — это не только глаза и уши, но и совесть нации. Поэтому моё персональное мнение, что честь и хвала тем моим коллегам, которые в дни траура понимают всю меру ответственности, необходимости уважения к горю соотечественников и максимально ограничат развлекательный контент своего эфира, своих публикаций. Это правильно не только с точки зрения журналистики, а с точки зрения гражданского общества, всех нас, общечеловеческой совести», — заявил Шафир.

Следить за тем, как и что публикуют, транслируют средства массовой информации в этот день, наверняка, будут миллионы россиян. Ведь именно к прессе была масса претензий в соцсетях в день трагедии — россияне негодовали, что по федеральным каналам шли развлекательные передачи, эфирная сетка не претерпела изменений, несмотря на сообщения редких изданий о пожаре. Только в понедельник новостные ленты стали пестреть сообщениями о числе жертв, подробностях происшествия, действиях оперативных органов и служб. Остаётся надеяться, что 28 марта, день траура заставит каждого из нас — от журналиста до чиновника, от рядового работника ТЦ до ответственного за безопасность, от педагога до родителя — задуматься — а что же мы делаем не так, начать с себя и научиться соблюдать элементарные правила поведения в гражданском обществе. Не бросать непотушенные сигареты в урны, сообщать в соответствующие службы о завалах около запасных выходов, о нарушениях правил безопасности. Да просто выполнять свои профессиональные обязанности не для галочки. И может быть тогда, когда вопросы будут адресованы не только «верхам», с которых ответственность, впрочем, тоже никто не снимал, но и самим себе, нам не придётся отмечать дни в календаре чёрной траурной меткой.

Алиса Иняхина