Пиррова победа Путина

Переизбрание Владимира Путина президентом России на четвёртый срок предсказывалось заранее. Кремль, несомненно, использовал вбросы бюллетеней и другие подобные методы для обеспечения, как минимум, 70% голосов за Путина во всех регионах страны. Но даже и без таких трюков Путин, наверное, в любом случае пришёл бы к своей победе на националистической волне, поднявшей после проведённой им аннексии Крыма в 2014 году.

Менее предсказуемой, чем результаты выборов, является политическая повестка Путина на ближайшие шесть лет. Российская экономика демонстрирует некоторые признаки улучшения, но темпы её роста по-прежнему намного ниже, чем в годы экономического бума, пришедшиеся на первые несколько лет власти Путина. Тем временем, дипломатическая пропасть между Россией и Западом продолжает расширяться.

Путин собрал конкурирующие команды экономистов для выработки программ экономической политики на предстоящие годы, но мало кто из экспертов ожидает начала подлинных реформ. Долгосрочные перспективы экономики будут и дальше оставаться вялыми, пока службы госбезопасности удерживают контроль над российским бизнесом и обществом.

Кроме того, трудно представить, как Россия сможет улучшить своё экономическое положение, не добившись сначала улучшения отношений с Западом. Приток инвестиций, необходимых для повышения темпов роста, сдерживается из-за ограничения доступа России к ключевым технологиям и мировым финансовым рынкам, а также из-за санкций против российских компаний и олигархов, близких к Путину.

Путин, по всей видимости, был уверен, что реакция Запада на его агрессию против Украины будет такой же недолгой, как и после военной интервенции России в Грузию в 2008 году. Когда выяснилось, что это не так, и начал ощущаться эффект западных санкций, Кремль стал искать возможности инвестиционного и торгового сотрудничества с Китаем

Но надежды Кремля на углубление партнёрства с Китаем рассыпались в прах, когда председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа на торжественный обед в «Запретном городе» в Пекине. Подобная честь никогда не оказывалась советским или российским лидерам. А перспектива потепления отношений с США также развеялась как дым, когда вскрылись факты вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Кроме того, Кремль не сумел предвидеть развитие событий в Украине. Несмотря на российское вторжение на территорию Восточной Украины, украинское правительство не рухнуло. Наоборот, оно провело реформы и подписало соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Наконец, в Сирии Путин несколько раз объявлял о завершении миссии, однако российские наёмники в этой стране продолжают гибнуть. Конечно, Россия получила возможность протестировать новые виды вооружений, одновременно поддержав режим президента Сирии Башара Асада . Но мир и стабильность здесь до сих пор не просматриваются.

В начале марте Путин попытался продемонстрировать уверенность в ежегодном послании Федеральному собранию, но показал свою боязнь перед будущим. Например, его обещания экономического роста были уже привычны, но он намного откровенней, чем обычно, начал предупреждать о возможном отставании России от других стран. «Скорость технологических изменений нарастает стремительно, — отметил Путин. — Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнёт, утопит». Мало сомнений в том, что Россия сейчас рискует утонуть.

Значительную часть своей речи Путин посвятил мультимедийной демонстрации новых продвинутых видов стратегических вооружений — супертяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые атакующие стратегические вооружения, гигантские футуристические подводные торпеды, крылатые ракеты неограниченного радиуса действия на ядерном топливе. Впрочем, пытаясь доказать, что Россия способна преодолеть любые новые средства стратегической обороны, которые могут принять на вооружение США, Путин выдал свои страхи: стратегический ядерный арсенал России может оказаться бесполезным.

Помимо ядерного арсенала России и права вето, которым эта страна обладает в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН , фундамент её стратегического влияния слаб. Даже с учётом разницы в покупательной способности российская экономика по своим размерам приближается к итальянской. Если Путин серьёзно говорил о гонке стратегических вооружений с США, ему придётся существенно пожертвовать другими важнейшими отраслями экономики, а также снизить качество жизни рядовых россиян.

С другой стороны, Путин недавно заявил о своей открытости к обсуждению вопроса о размещении миротворческой миссии ООН в украинском регионе Донбасс. И не исключено, что его шоу военных гаджетов было призвано подчеркнуть необходимость усиления контроля над стратегическими вооружениями, а также начала отрытого диалога. Если это так, он выбрал странный способ для передачи подобных сигналов.

Впрочем, даже если Путин действительно хотел начать диалог с Западом, невозможно проигнорировать применение нервно-паралитического вещества против бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери в марте этого года. Как и в случае с убийством российского перебежчика и бывшего шпиона Александра Литвиненко с помощью полония в 2006 году, британское правительство пришло к выводу, что операцию против Скрипалей приказал провести Кремль.

У российских секретных служб может быть «лицензия на убийство» перебежчиков любыми извращёнными методами, которые им доступны. Но, как и в случае с применением полония десять лет назад, первое в истории использование нервно-паралитического вещества «Новичок» не осталось незамеченным, и теперь Кремль прибегает к грубому арсеналу лжи и дезинформации, чтобы попытаться скрыть свою причастность. Надо ли говорить, что режим, который убивает и лжёт, не является привлекательным партнёром для сотрудничества.

Тем не менее, необходимость в серьёзных переговорах между США и Россией из-за этого нисколько не уменьшается. Обе страны модернизируют свои ядерные арсеналы, и существует реальный риск, что новые технологии ослабят эффективность существующих мер контроля над вооружениями или даже сделают их бесполезными.

Будущее дальнейшего правления Путина — крайне неопределённо. Вряд ли стоит ожидать реформ внутри страны, а свобода действий за рубежом, предоставленная Кремлём силам безопасности, подрывает перспективы сближения с Западом. Новая гонка вооружений создаст значительные угрозы для России (и для всех остальных), но почти неизбежно она ещё и поставит страну на грань краха, что, без сомнения, могли бы подтвердить последние руководители СССР.