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Структуры Ростеха и Росатома подали заявки на конкурс строительства ТЭС в Тамани
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Структуры Ростеха и Росатома подали заявки на конкурс строительства ТЭС в Тамани 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Две компании из трех прошедших процедуру допуска для участия в конкурсе на строительство теплоэлектростанции в Тамани мощностью до 460 МВт подали заявки на участие в торгах. Как следует из данных электронной площадки проведения торгов, в конкурсе приняли участие «Технопромэкспорт», входящий в Ростех, и «ВетроОГК», входящая в Росатом.
Ранее сообщалось, что процедуру допуска на участие в конкурсе прошли три компании: структура «Росатома» — «ВетроОГК», структура ГК «Ростех» — «Технопромэкспорт» и компания «Фортум» ("дочка" финской Fortum).
Прохождение этого этапа не означает, что компании будут в дальнейшем подавать заявки на строительство станции в рамках конкурса. Процедура допуска — технический процесс проверки заявленных станций на соответствие их проектам, только компании, прошедшие процедуру допуска, в дальнейшем смогут принимать участие в последующих этапах конкурса на строительство ТЭС в Тамани.
Итоги конкурса будут объявлены до 1 апреля.
Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Первый конкурс по выбору инвестора, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию.
Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) — с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет. Поставка электроэнергии должна начаться в 2021 году.
Строительство электростанции в Тамани призвано покрыть энергодефицит в Краснодарском крае и поддержать стабильную работу энергосистемы Крымского полуострова.
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