Структура «Ростеха» подала заявку на конкурс строительства электростанции в Тамани

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. «Технопромэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех» ) во вторник подала заявку для участия в конкурсе на строительство теплоэлектростанции (ТЭС) в Тамани мощностью до 460 МВт. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель «Ростеха».

"Заявка на конкурс, действительно, подана. Мы заинтересованы в участии в данном проекте, так как заканчиваем работы в Крыму , где достраиваем Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего, мобилизованный опытный персонал и техника, чтобы быстро встроиться в аналогичный проект в Краснодарском крае ", — сказал он.

Согласно данным электронной системы, заявка на участие в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани была подана 27 марта. Это пока единственная заявка, поданная в рамках торгов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18:00 мск 28 марта. Итоги будут объявлены до 1 апреля.

Предыстория

Ранее сообщалось, что процедуру допуска на участие в конкурсе прошли три компании: структура "Росатома" — «ВетроОГК», структура ГК «Ростех» — «Технопромэкспорт» и компания «Фортум» ("дочка" финской Fortum). Прохождение этого этапа не означает, что компании будут в дальнейшем подавать заявки на строительство станции в рамках конкурса. Процедура допуска — технический процесс проверки заявленных станций на соответствие их проектам, только компании, прошедшие процедуру допуска, в дальнейшем смогут принимать участие в последующих этапах конкурса на строительство ТЭС в Тамани.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 года. Первый конкурс по выбору инвестора, объявленный в 2016 году, не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого Минэнерго пересмотрело ценовые параметры тендера, а также технические требования к оборудованию.

Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) — с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет. Поставка электроэнергии должна начаться в 2021 году.