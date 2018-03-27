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Власти Симферополя ищут строителя приюта для животных
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Власти Симферополя ищут строителя приюта для животных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Власти Симферополя объявили тендер на строительство в городе приюта для животных, начальная (максимальная) цена контракта составляет 51,49 миллиона рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
Согласно материалам, крытые вольеры приюта на улице Крымской Правды должны обеспечивать содержание 148 собак, помещение ветклиники — 30 собак, 20 щенков и 70 котов.
Строительство будет вестись в два этапа, при этом работы должны быть завершены не позднее 30 ноября текущего года. Источник финансирования — городской бюджет, указывается в материалах.
Подрядчика планируется определить к концу апреля по итогам электронного аукциона. Заказчик работ — муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства Администрации Симферополя.
В конце января председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщал, что строительство приюта для бездомных животных в Симферополе начнется в ближайшие месяцы.
По информации главы Госкомветеринарии, в минувшем году во всех регионах Крыма было стерилизовано более 7 тысяч бродячих животных. Около 1300 агрессивных животных было изъято и «деактивировано». По словам Иванова, в этом году планируется стерилизовать от 7 до 10 тысяч бездомных животных.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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