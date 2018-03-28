Экс-спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с пожаром в Кемерово

По словам бывшего украинского военного, целью информационного вброса о большом количестве жертв пожара является «расшатывание социального строя» в России

Украинские спецслужбы имеют отношение к распространенной в Интернете информации о большом количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказал экс-сотрудник ВСУ, начальник резидентуры ССО в секторе «Б» так называемой «АТО», а ныне политический эмигрант Александр Мединский.

«Никита Кувиков (Евгений Вольнов) разогнал дезинформацию, что, якобы, в морги Кемерово поступило более 700 тел и что они продолжают поступать. Также он попытался организовать уборку игрушек и цветов, которые несли небезразличные горожане к месту трагедии», — заявил бывший украинский военный.

Александр Мединский подчеркнул, что целью этой дезинформации является «расшатывание социального строя» в РФ.