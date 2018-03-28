Экс-спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с пожаром в Кемерово 

По словам бывшего украинского военного, целью информационного вброса о большом количестве жертв пожара является «расшатывание социального строя» в России.
Украинские спецслужбы имеют отношение к распространенной в Интернете информации о большом количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказал экс-сотрудник ВСУ, начальник резидентуры ССО в секторе «Б» так называемой «АТО», а ныне политический эмигрант Александр Мединский.
«Никита Кувиков (Евгений Вольнов) разогнал дезинформацию, что, якобы, в морги Кемерово поступило более 700 тел и что они продолжают поступать. Также он попытался организовать уборку игрушек и цветов, которые несли небезразличные горожане к месту трагедии», — заявил бывший украинский военный.
Александр Мединский подчеркнул, что целью этой дезинформации является «расшатывание социального строя» в РФ.
«Он не работал сам. Для того чтобы такие пранкеры работали безнаказанно они должны иметь кого-то за своей спиной. В данном случае, такая спина и надежный тыл — это спецслужбы Украины, которые заинтересованы в как можно более глубоком расшатывании социального строя в России», — сказал он.