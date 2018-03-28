Ещё
Экс-спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с пожаром в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с пожаром в Кемерово 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам бывшего украинского военного, целью информационного вброса о большом количестве жертв пожара является «расшатывание социального строя» в России.
Украинские спецслужбы имеют отношение к распространенной в Интернете информации о большом количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказал экс-сотрудник ВСУ, начальник резидентуры ССО в секторе «Б» так называемой «АТО», а ныне политический эмигрант Александр Мединский.
«Никита Кувиков (Евгений Вольнов) разогнал дезинформацию, что, якобы, в морги Кемерово поступило более 700 тел и что они продолжают поступать. Также он попытался организовать уборку игрушек и цветов, которые несли небезразличные горожане к месту трагедии», — заявил бывший украинский военный.
Александр Мединский подчеркнул, что целью этой дезинформации является «расшатывание социального строя» в РФ.
«Он не работал сам. Для того чтобы такие пранкеры работали безнаказанно они должны иметь кого-то за своей спиной. В данном случае, такая спина и надежный тыл — это спецслужбы Украины, которые заинтересованы в как можно более глубоком расшатывании социального строя в России», — сказал он.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт раскрыл причины ненависти Великобритании к России В Сети появилось видео возможного покушения на Скрипаля Почему вы убиваете людей? Россиянин из Лондона рассказал о безумных вопросах британцев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным350
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово19
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля47
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово450
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации48
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение