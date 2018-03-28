СМИ: Великобритания проверит визы богатых россиян

Все граждане России , получившие долгосрочные британские визы по программе привлечения инвесторов, то есть — купившие право проживания на острове, будут проверены на предмет обоснованности получения такого вида на жительство и законности получения инвестированных в британскую экономику средств. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отмечает издание The Times.

По словам премьер-министра, в рамках программы 706 состоятельных россиян получили британские визы в период с 2008 по 2015 годы. Для этого претенденты на «инвесторские» визы представили миграционным властям доказательства наличия у них в британских банках минимум 1 миллиона фунтов стерлингов. С 2014 года сумма, необходимая для инвестирования, была увеличена до 2 миллионов фунтов.

В комментарии изданию Мэй отметила, что британское министерство внутренних дел изучает, правильно ли использовалась процедура получения подобных виз, и существуют ли в действующих правилах пробелы, позволяющие въезжать в Великобританию иностранцам, «которые не могут попасть в страну иным образом». Таким образом, Мэй одобрила требование главы комитета по вопросам внутренних дел британского парламента о внимательном изучении 706 виз, выданных россиянам, и определении источников происхождения их доходов.