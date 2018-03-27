В Китае состоялась церемония открытия Государственного комитета по делам здравоохранения 

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — В Китае сегодня состоялась официальная церемония открытия Государственного комитета по делам здравоохранения. Это произошло в рамках крупной ведомственной реорганизации.
На церемонии открытия присутствовала член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань.
Выступая на состоявшемся сегодня совещании, Сунь Чуньлань призвала органы здравоохранения усиливать работу для оказания китайскому народу «всесторонних и охватывающих весь жизненный цикл услуг в области здравоохранения».
"Учреждение данного комитета отражает изменение концепции государственной работы в области здравоохранения", — сказала Сунь Чуньлань, добавив, что комитет, вместо лечения болезней, должен сосредоточиться на улучшении состояния здоровья китайского населения за счет усиления профилактики заболеваний и просвещения в области здравоохранения.
Сунь Чуньлань также призвала наращивать усилия по выработке у населения здоровых привычек, а также углублять реформы в области медицины и здравоохранения. —0—