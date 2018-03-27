В Китае состоялась церемония открытия Государственного комитета по делам здравоохранения

Пекин, 27 марта / Синьхуа / — В Китае сегодня состоялась официальная церемония открытия Государственного комитета по делам здравоохранения. Это произошло в рамках крупной ведомственной реорганизации.

На церемонии открытия присутствовала член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

Выступая на состоявшемся сегодня совещании, Сунь Чуньлань призвала органы здравоохранения усиливать работу для оказания китайскому народу «всесторонних и охватывающих весь жизненный цикл услуг в области здравоохранения».

"Учреждение данного комитета отражает изменение концепции государственной работы в области здравоохранения", — сказала Сунь Чуньлань, добавив, что комитет, вместо лечения болезней, должен сосредоточиться на улучшении состояния здоровья китайского населения за счет усиления профилактики заболеваний и просвещения в области здравоохранения.

Сунь Чуньлань также призвала наращивать усилия по выработке у населения здоровых привычек, а также углублять реформы в области медицины и здравоохранения. —0—