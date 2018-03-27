СМИ назвали имя нового премьера вместо Медведева

По мнению источников, достоинствами Вайно являются «более жесткий», чем у Медведева , стиль управления, его работоспособность, а также отсутствие политических амбиций.

Кандидатура Дмитрия Медведева специалистами вообще не рассматривается, поскольку в случае сохранения им поста может случиться катастрофа. По прогнозам СМИ, Медведев после отставки может получить должность главы объединенных Верховного и Конституционного судов.

При этом роль руководителя объединенного суда для Медведева может стать даже более значимой, чем нынешняя, так как он возглавит одну из трех ветвей власти, пусть и ослабленную в настоящий момент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ближайшее время сформирует новое правительство и займется реализацией пунктов, озвученных в послании Федеральному собранию.

«Во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания. Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента. И дальше — в путь, за работу», — пояснил Песков.