СМИ назвали имя нового премьера вместо Медведева 

Новым председателем правительства РФ с высокой долей вероятности станет действующий глава администрации президента Антон Вайно, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Московский комсомолец».
По мнению источников, достоинствами Вайно являются «более жесткий», чем у Медведева, стиль управления, его работоспособность, а также отсутствие политических амбиций.
Ранее сообщалось, что Вайно входит в тройку вероятных кандидатов на пост премьер-министра по мнению известного политолога и экономиста Михаила Делягина. Как считает эксперт, вакантную должность могут занять также либо руководитель Счетной палаты России Татьяна Голикова или же мэр Москвы Сергей Собянин.
Кандидатура Дмитрия Медведева специалистами вообще не рассматривается, поскольку в случае сохранения им поста может случиться катастрофа. По прогнозам СМИ, Медведев после отставки может получить должность главы объединенных Верховного и Конституционного судов.
При этом роль руководителя объединенного суда для Медведева может стать даже более значимой, чем нынешняя, так как он возглавит одну из трех ветвей власти, пусть и ослабленную в настоящий момент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ближайшее время сформирует новое правительство и займется реализацией пунктов, озвученных в послании Федеральному собранию.
«Во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания. Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента. И дальше — в путь, за работу», — пояснил Песков.