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Три острые проблемы, выявленные пожаром
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Три острые проблемы, выявленные пожаром 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты ответили «ВМ», какие три острые проблемы выявила трагедия.
Почему была зарегистрирована форма собственности «индивидуальное предпринимательство»?
Отвечает Андрей Некрасов, кандидат юридических наук, адвокат.
— Объектом управляет предприниматель. Им может быть кто угодно, в том числе и индивидуальный предприниматель (ИП), и общество с ограниченной ответственностью. Вопрос состоит в том, кто будет за все платить.
Есть особенности, связанные с периодичностью проверок для ИП, но когда-то же эта проверка была, и объекту выдали разрешения и допуски. А противопожарные нормы в России меняются довольно редко. Так давайте выясним, почему объект вообще получил допуск, почему какой-то сторож решает, какие двери запирать, и почему администрация торгового комплекса сотрудничает с таким ЧОПом.
Обязательна ли в торговых центрах противодымная система?
Отвечает Владимир Ройтман, профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук.
— Это сложная техническая система, которая обязательно должна быть в зданиях с массовым пребыванием людей. Чтобы обеспечить своевременную и безопасную эвакуацию людей, делают противодымную защиту. Она состоит из двух систем. Первая удаляет дым из коридоров. Если дыма набирается много, то он опускается вниз. Чтобы этого не было, в коридорах обустраивается аварийная вытяжная вентиляция. Вторая система работает на лестничных клетках: включается аварийный вентилятор и начинает подавать воздух на лестницу, создавая небольшое избыточное давление воздуха. Человек вбегает на лестницу, а дым отсекается этим избыточным давлением. Вся эта защита включается только после включения пожарной сигнализации. И если она не работает, то и механизмы не включатся. Единственный выход — включить их вручную.
Почему охранники торгового центра не выполнили свои должностные обязанности?
Отвечает Дмитрий Галочкин, председатель Гильдии негосударственных структур безопасности.
— Потому что это не были сотрудники охранного предприятия. Это были сторожа, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры, которые не имеют охранной лицензии. У них нет соответствующей подготовки, образования и навыков. Мы выяснили, что эти сотрудники не числятся ни в одном частном охранном предприятии (ЧОП). При этом у торгового центра был заключен договор с двумя ЧОПами. Мы сейчас разрабатываем новый федеральный закон, который регламентировал бы более четко эту деятельность. Наш проект «Безопасный торговый центр» взят на контроль Советом Федерации, Государственной думой.
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