Три острые проблемы, выявленные пожаром

Эксперты ответили «ВМ», какие три острые проблемы выявила трагедия.

Почему была зарегистрирована форма собственности «индивидуальное предпринимательство»?

— Объектом управляет предприниматель. Им может быть кто угодно, в том числе и индивидуальный предприниматель (ИП), и общество с ограниченной ответственностью. Вопрос состоит в том, кто будет за все платить.

Есть особенности, связанные с периодичностью проверок для ИП, но когда-то же эта проверка была, и объекту выдали разрешения и допуски. А противопожарные нормы в России меняются довольно редко. Так давайте выясним, почему объект вообще получил допуск, почему какой-то сторож решает, какие двери запирать, и почему администрация торгового комплекса сотрудничает с таким ЧОПом.

Обязательна ли в торговых центрах противодымная система?

Отвечает Владимир Ройтман, профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук.

— Это сложная техническая система, которая обязательно должна быть в зданиях с массовым пребыванием людей. Чтобы обеспечить своевременную и безопасную эвакуацию людей, делают противодымную защиту. Она состоит из двух систем. Первая удаляет дым из коридоров. Если дыма набирается много, то он опускается вниз. Чтобы этого не было, в коридорах обустраивается аварийная вытяжная вентиляция. Вторая система работает на лестничных клетках: включается аварийный вентилятор и начинает подавать воздух на лестницу, создавая небольшое избыточное давление воздуха. Человек вбегает на лестницу, а дым отсекается этим избыточным давлением. Вся эта защита включается только после включения пожарной сигнализации. И если она не работает, то и механизмы не включатся. Единственный выход — включить их вручную.

Почему охранники торгового центра не выполнили свои должностные обязанности?

Отвечает Дмитрий Галочкин , председатель Гильдии негосударственных структур безопасности.