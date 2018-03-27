Жители выберут параметры оценки работы УК Подмосковья

Московской области. Рейтинг управляющих компаний, ответственных за имущество многоквартирного жилого фонда, должен быть понятен для жителей региона. Сделать его таким губернатор Андрей Воробьев поручил областному Министерству ЖКХ совместно с главами муниципальных образований. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс‐службу МинЖКХ

Классификацию управляющих компаний проведут по системе «звезд» — аналогично оценке гостиниц и отелей. Эта новая методика была разработана Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона специально для решения поставленной губернатором задачи.

Как рассказал глава МинЖКХ Евгений Хромушин , список параметров оценки управляющих компаний и организаций жители региона выберут с помощью голосования в интернете, оно будет организовано на портале «Добродел». В случае, если жителей не устроят предложенные параметры оценки работы УК, они смогут самостоятельно предложить свои непосредственно на «Доброделе», уточнил Евгений Хромушин.

Старт голосования — 2 апреля. Голоса принимаются в течение двух недель до 15 апреля включительно.

Евгений Хромушин подчеркнул, что цель голосования на портале «Добродел» — услышать мнение каждого жителя Московской области.

"Такой подход, по нашему мнению, даст правильное понимание каждому жителю, из чего складывается рейтинг УК. Далее на основании этого рейтинга администрация муниципального образования сможет инициировать процесс перевыборов управляющих компаний, которые недобросовестно выполняют свою работу и по итогам рейтинга получат низкую оценку, а собственники квартир смогут руководствоваться наличием звезд при решении вопроса на собрании о продлении услуг прежней или выбора новой УК", — отметил глава МинЖКХ региона.

Голосование по параметрам оценки работы управляющих компаний будет тайным. Принять участие в голосовании может любой человек, зарегистрированный на портале «Добродел». Всего предлагается десять критериев, выбрать можно до семи вариантов.

По словам Евгений Хромушина, среди критериев — наличие высокой платежной дисциплины УК по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, качество содержания подъездов и дворовых территорий, качество взаимодействия управляющих компаний с советами многоквартирных домов, организация работы диспетчерского обслуживания населения через единые диспетчерские службы муниципальных образований, а также качество работ по ремонту подъездов и другое.

Евгений Хромушин подчеркнул, что в Московской области идет очень важный процесс гуманизации сферы ЖКХ, когда на передний план выходит именно потребитель, имеющий право не только на получение качественных коммунальных услуг, но и на собственное участие в процессах по содержанию общедомового имущества и связанных с управлением многоквартирными домами.