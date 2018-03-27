Уникальный ресурсный центр для людей с ограниченными возможностями оценили представители областной Общественной палаты

Медицинские исследования, пункт пенсионного фонда , кабинет занятости и даже библиотека. Представители Общественной палаты региона оценили работу ресурсного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение — уникальное, такого в стране больше нет. Он открылся еще в 2016 году на базе главного бюро медико-социальной экспертизы области. Это пилотный проект Агентства стратегических инициатив . В чем его уникальность, выяснила Мария Акимова.

Современное кресло, которое оснащено специальными датчиками. Оно позволяет максимально точно определить состояние человека. Здесь исследуют постинсультные состояния, мозжечковые нарушения. Только современное оборудование и квалифицированные специалисты.

”Одной из важных задач является независимая оценка качества оказания госуслуг, что в том числе оговорено и в майских указах президента и в послании Владимира Владимира Путина. Поэтому общественные палаты регионов и РФ теперь будут по определенным показателям оценивать нашу деятельность”, — рассказывает Дмитрий Драч, руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области » министерства труда и социальной защиты РФ.

”Общественный совет старается выявить новые болевые точки — определенные моменты, которые нужно подредактировать, и люди были удовлетворены качеством предоставляемых услуг”, — отмечает Светлана Полдамасова, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по демографической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов.

В центре нет барьеров — ни бюрократических, ни тех, которые так часто встречаются на пути у маломобильных граждан или людей с проблемами со зрением или слухом. Максимально упростить предоставление инвалидам различных услуг — социальных и медицинских — вот главная цель создания центра. Он работает по принципу единого окна.

Первым в центре открылся пункт Пенсионного фонда России. Есть и кабинет центра занятости, который предлагает вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работает также консультационный пункт фонда социального страхования, например, для оформления путевки в санаторий. Свое место нашла и библиотека для слепых — там можно научиться работать с говорящими книгами и тифлофлешплеерами.

Кроме того, через пару месяцев здесь откроется еще и МФЦ. Окна для приема документов будут доступны в том числе и для маломобильных граждан. Опыт — уникальный. И другие регионы готовы его перенять. Так, 6 апреля учреждение примет делегацию из 15 субъектов ПФО.