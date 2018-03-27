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Современный полигон ТБО планируют открыть на новом месте в Коломенском округе
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Современный полигон ТБО планируют открыть на новом месте в Коломенском округе 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Современный мусорный полигон планируют открыть на новом месте в Коломенском округе Подмосковья после просьб местных жителей, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы, по сути, завершаем работу на этом полигоне (полигон ТБО «Воловичи» в Коломенском округе — ред.). Будет другой современный полигон в другом месте. Рядом полигона не будет. Жители наотрез отказались там иметь полигон. Он будет в Коломенском округе, там, где не будет беспокоить жителей», — сказал Воробьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы».
Он добавил, что в Коломне идет активная стадия дегазации полигонов.
По словам губернатора, в Подмосковье сейчас работают 15 полигонов. Везде собственники, частные компании ведут за свой счет легализацию этих полигонов.
«В том числе полигоне «Лесная» (в Серпуховском районе — ред.). В близлежащих микрорайонах чувствуется запах, мы об этом знаем и переживаем за это, потому что сегодня идет активная фаза дегазации по немецкой технологии. В мае мы зажжем там факел, этого запаха не будет», — отметил Воробьев.
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