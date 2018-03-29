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Попадание фильтрата с полигона ТБО «Воловичи» в окружающую среду исключено
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Попадание фильтрата с полигона ТБО «Воловичи» в окружающую среду исключено 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Конструкция полигона «Воловичи» в Коломенском городском округе Подмосковья исключает возможность распространения фильтрата в окружающую среду, сообщил в четверг глава городского округа Денис Лебедев.
Ранее он сообщил, что увеличение полигона «Воловичи» не предполагается. Мониторинг состояния воздуха на объекте проводится дважды в день специалистами Роспотребнадзора. Кроме того, ежедневно через каждые четыре часа областной главк МЧС России снимает аналогичные показания со своих приборов. Людям, которые мешали работе полигона и перекрывали около него трассу, власти муниципалитета предложили встретиться в рабочей обстановке и конструктивно решить вопросы.
«На сегодняшний день, хочу сказать, что полигон, прошедший все экспертизы — это подтверждают все экологи, которые давали свое заключение по полигону «Воловичи», линза полигона сделана идеально. Она не пропускает воду и не дает возможности распространяться фильтрату. В специальных отстойных местах он находится. Фильтрат этот собирается и выливается на тело полигона для его плановой работы, и это допускается технологией по законам и экологическим паспортам», — сказал Лебедев.
Он отметил, что в декабре прошел конкурсный отбор компании, которая теперь должна к 19 апреля выдать документы по работе полигона «Воловичи» и его дальнейшей рекультивации.
Заместитель главы администрации Коломенского городского округа Евгений Машин добавил, что провел встречу с протестующими.
«Сегодня я привез им информацию для жителей, что Денис Юрьевич (Лебедев — ред.), глава Коломенского городского округа, в течение четырех дней не вылазит из правительства Московской области по решению данного вопроса. Сегодня час назад он мне отзвонился, что принципиально принято решение остановить поток мусора из города Москвы и перенаправить его в другие направления других полигонов. Я лично веду контроль. И за март месяц уже практически около 1 тысячи машин пришло земли на полигон, ведется интенсивная, согласно технологии, засыпка полигона», — сказал Машин.
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 Ещё 3 источника 
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