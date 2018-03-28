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Полигон ТБО «Воловичи» в Коломенском округе рекультивируют в 2019 году
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Полигон ТБО «Воловичи» в Коломенском округе рекультивируют в 2019 году 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Воловичи» проведут в 2019 году, сейчас на полигоне проводится ежедневный мониторинг состояния воздуха, готовится дорожная карта для дальнейших работ, сообщил глава муниципалитета Денис Лебедев.
Он рассказал о том, что жители округа выступили против того, чтобы пускать машины с мусором из других муниципалитетов на «Воловичи». В рамках встреч с жителями местные власти пытались конструктивно решать вопросы, рассказывать о том, что увеличение полигона «Воловичи» не предполагается. По словам Лебедева, это решение уже принято.
«Сейчас разрабатываются дорожные карты по работе полигона и дальнейшей его рекультивации в 2019 году, при открытии другой площадки для сбора и утилизации мусора уже с современной сортировкой. Уже с прошлой недели ведутся все работы, они и до этого проводились, но сейчас они ведутся в большем объеме», — сказал Лебедев.
Он добавил, что в рамках ежедневного мониторинга воздуха дважды в день снимаются показания федеральной организацией, заключены договоры с местным Роспотребнадзором.
«Кроме этого, в ежедневном режиме через каждые четыре часа МЧС Московской области специальным прибором точно так же снимает показания превышения по воздуху. Превышений на сегодняшний день по воздуху никаких нет», — уточнил Лебедев.
Он добавил, что с жителями провели рабочую встречу, и они высказали важное условие — принимать на полигон только мусор из муниципалитета. Помимо этого, участникам встречи объяснили, как складируется мусор, что все делается в рамках закона, что полигон соответствует всем нормативам, имеет действующую лицензию и отрабатывается полностью.
«Сейчас мы прорабатываем дорожную карту по рекультивации этого полигона. В этих дорожных картах прописаны создание дегазации полигона, сбора и утилизации свалочного газа, и программа по очистке фильтрата, который выходит. На сегодняшний день фильтрат в резервуарах, которые находятся рядом с телом полигона», — добавил Лебедев.
Он заключил, что грунт на полигон поступает в полном объеме, пересыпка осуществляется полностью, откосы сделаны, оформлены. Превышения по высоте и размерам полигона на сегодняшний день нет.
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