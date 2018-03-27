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Министр обороны Сербии отметил, что ситуация в Косове продолжает оставаться напряженной
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Министр обороны Сербии отметил, что ситуация в Косове продолжает оставаться напряженной 

ТАСС 2 часа назад
БЕЛГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Ситуация в непризнанном Косове, где в понедельник местные силовики задержали главу канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича, продолжает оставаться напряженной. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Pink министр обороны Сербии Александар Вулин.
"Ситуация в Косове продолжает оставаться напряженной, сербы в автономном крае привыкли к насилию и подобным ситуациям и знают, как организоваться. Но важнее всего, что у них есть поддержка президента и своей страны. Они знают, что никаких карательных операций и погромов не случится. Что касается остальной Сербии, то ситуация под полным контролем, все службы безопасности контролируют обстановку", — заявил министр.
Телеканал также сообщает, что обстановка на севере Косова в сербском анклаве остается тревожной. После 17-часовой блокады восстановлено движение на дороге Приштина — Рашка около поселка Рудар. На улицах Косовска-Митровицы находятся усиленные патрули полиции, вооруженные сотрудники Канцелярии ЕС в Косове (EULEX), Сил для Косова (СДК, KFOR), над городом барражирует вертолет. Весь день с албанской стороны реки Ибр дежурили несколько бронетранспортеров косовских сил безопасности, в настоящий момент они вернулись в места дислокации.
Жители рассказывают телеканалу, что были серьезно напуганы накануне. «Были напуганы дети, всех нас напугали, но мы должны жить и бороться за будущее», — рассказал один из жителей. «Хаос, хаос, жуть, что они творили. Я за себя не боюсь, боюсь за детей, они получили травмы», — вторит ему сербка, живущая в Косовска-Митровице.
Как ранее сообщил Pink, травмы и повреждения различной степени тяжести в ходе вчерашнего инцидента в Косове получили 32 человека, из них восемь находятся в тяжелом состоянии. У 13 человек зафиксированы травмы, нанесенные тупыми предметами, прикладами и стволами автоматов, у 17 — ожоги слизистой глаза из-за слезоточивого газа.
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