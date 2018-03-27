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Акционеры «Фармстандарта» одобрили реорганизацию путем выделения непрофильных активов
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Акционеры «Фармстандарта» одобрили реорганизацию путем выделения непрофильных активов 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Акционеры "Фармстандарта" одобрили реорганизацию компании путем выделения из нее АО «Вектор — Биофарм», которое займется инвестиционной деятельностью, сообщает «Фармстандарт» во вторник.
Формирование имущества создаваемого общества осуществляется в основном за счет непрофильных активов и денежных средств «Фармстандарта». При этом инвестиционная деятельность определена в качестве основной для «Вектор — Биофарм». Регистрация нового юрлица ожидается в июле этого года.
"Выделение непрофильных активов позволит компании «Фармстандарт» сосредоточиться на ведении своего основного вида деятельности — производстве лекарственных препаратов", — отмечает гендиректор «Фармстандарта» Григорий Потапов.
По итогам реорганизации единственным бенефициаром обеих компаний станет Виктор Харитонин, так как ранее в результате изменений состава участников Augment Investments Limited — контролирующего акционера «Фармстандарта», Егор Кульков утратил статус бенефициара фармкомпании.
"Фармстандарту" принадлежит восемь заводов по производству лекарственных средств, расположенных в Курске, Уфе, Томске, Владимире и Харькове, а также завод по производству медицинского оборудования в Тюмени. Среди препаратов, которые выпускают предприятия группы — «Арбидол», «Компливит», «Пенталгин», «Флюкостат», «Афобазол».
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