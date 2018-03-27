Акционеры «Фармстандарта» одобрили реорганизацию путем выделения непрофильных активов

МОСКВА , 27 мар /ПРАЙМ/. Акционеры "Фармстандарта" одобрили реорганизацию компании путем выделения из нее АО «Вектор — Биофарм», которое займется инвестиционной деятельностью, сообщает «Фармстандарт» во вторник.

Формирование имущества создаваемого общества осуществляется в основном за счет непрофильных активов и денежных средств «Фармстандарта». При этом инвестиционная деятельность определена в качестве основной для «Вектор — Биофарм». Регистрация нового юрлица ожидается в июле этого года.

"Выделение непрофильных активов позволит компании «Фармстандарт» сосредоточиться на ведении своего основного вида деятельности — производстве лекарственных препаратов", — отмечает гендиректор «Фармстандарта» Григорий Потапов

По итогам реорганизации единственным бенефициаром обеих компаний станет Виктор Харитонин , так как ранее в результате изменений состава участников Augment Investments Limited — контролирующего акционера «Фармстандарта», Егор Кульков утратил статус бенефициара фармкомпании.