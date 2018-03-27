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Очистные сооружения подготовились к весне
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Очистные сооружения подготовились к весне 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Очистные сооружения ГУП «Мосводосток» переходят на весенний режим работы. В связи с таянием снега эти предприятия сейчас работают в усиленном режиме. Корреспондент «ВМ» побывал на очистной станции, расположенной на Краснопресненской набережной.
Заместитель начальника управления технологических работ ГУП «Мосводосток» Виталий Комляга, держит в руках две пластиковых бутылки: в одной — мутная жидкость с частицами ила и камнями. В другой — чистая и прозрачная вода. Это результат работы очистной станции на Краснопресненской набережной. Здесь постоянно работают 80 насосов разных типов. Эта станция — самая мощная и одна из самых крупных в Москве. За один час здесь очищается от 400 до 4000 кубических метров воды. Объем зависит от влажности на улице.
— Крупный мусор — бутылки, целлофановые пакеты, тряпки — еще до начала фильтрации попадают в специальные баки. Только после этого вода перетекает в фильтры. Всего вода проходит четыре степени очистки, — рассказывает Виталий Комляга. — На первых двух ступенях отсеиваются взвеси — твердые частицы земли или ила, песок, а также цемент. На последующих ступенях вода избавляется от растворенных в ней веществ, — таких, к примеру, как автомобильное масло.
Всего в Москве работает 179 очистных сооружений ГУП «Мосводосток». Но чистая вода в Москве — реке — это не только их заслуга.
— За последние десять лет количество загрязняющих воду промышленных предприятий сократилось примерно в пять раз, — говорит Виталий Комляга. — Но, думаю, скоро таких либо совсем не останется, либо у каждого предприятия появится своя собственная очистная станция.
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