Очистка рек станет следующей важной задачей для властей Подмосковья

Проблему загрязнения рек планируют решить в Подмосковье посредством очистки ливневых стоков, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Когда-то у нас были проблемы с плохими дорогами, сейчас мы над этим поработали неплохо, были плохие подъезды — мы благоустраиваем подъезды, сейчас серьезный вызов — это мусор, экология. Следующая (проблема — ред.) — отсутствие ливневок», — сказал Воробьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы»

Он добавил, что ливневые канализации в Подмосковье отсутствуют как класс.

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы наши реки были чистыми. Для этого стоки, которые проходят по улицам и тротуарам, должны чиститься. Так происходит во всем мире. Это следующий вызов, к которому мы, может быть, еще не подошли. Если мы хотим, чтобы реки были прозрачными, нам нужно исключить выбросы предприятий, заводов и прочих напрямую в реки», — заключил губернатор.