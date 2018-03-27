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Очистка рек станет следующей важной задачей для властей Подмосковья
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Очистка рек станет следующей важной задачей для властей Подмосковья 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Проблему загрязнения рек планируют решить в Подмосковье посредством очистки ливневых стоков, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Когда-то у нас были проблемы с плохими дорогами, сейчас мы над этим поработали неплохо, были плохие подъезды — мы благоустраиваем подъезды, сейчас серьезный вызов — это мусор, экология. Следующая (проблема — ред.) — отсутствие ливневок», — сказал Воробьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы».
Он добавил, что ливневые канализации в Подмосковье отсутствуют как класс.
«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы наши реки были чистыми. Для этого стоки, которые проходят по улицам и тротуарам, должны чиститься. Так происходит во всем мире. Это следующий вызов, к которому мы, может быть, еще не подошли. Если мы хотим, чтобы реки были прозрачными, нам нужно исключить выбросы предприятий, заводов и прочих напрямую в реки», — заключил губернатор.
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