Экс-комиссар ЕС против дипломатической войны с Россией

Бывший комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Гюнтер Ферхойген не разделяет решение ряда стран Евросоюза выслать российских дипломатов. Об этом он заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine. Реакция ЕС в ответ на «вероятную причастность» России к отравлению бывшего двойного агента должна быть «основана на фактах», а не «выстроена на предположениях».

Ферхойген заявил, что аргументация в «деле Skripal» напоминает ему вынесение вердикта под девизом «Это предположение не может быть доказано обвиняемому, но этой версии нужно доверять».

Экс-комиссар ЕС считает, признаком «отравленного мышления» отношение, при котором Путин и россияне в любом случае несут за все ответственность.

Ферхойген напомнил аплодисменты, которыми в сентябре 2001 года бундестаг встретил предложение Владимира Путина о сотрудничестве:

«Сегодня мы в ситуации, когда обе стороны оскорбляют друг друга. Этого нельзя делать. У нас есть долгосрочные, общие проблемы: мир и безопасность, борьба с терроризмом, экономическое и социальное развитие, борьба с изменением климата. Это означает, что мы обязаны работать вместе — нравится нам этот человек или нет», — подчеркнул он.

По словам Гюнтера Ферхойгена, он не видит, что санкции Евросоюза в отношении России имели бы эффект, на который они рассчитаны.

«Мы должны проводить политику, направленную на снижение напряженности и, как следствие, сокращение санкций», — заключил экс-комиссара ЕС.