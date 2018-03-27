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Экс-комиссар ЕС против дипломатической войны с Россией
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-комиссар ЕС против дипломатической войны с Россией 

BFM.RU 2 часа назад
Бывший комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Гюнтер Ферхойген не разделяет решение ряда стран Евросоюза выслать российских дипломатов. Об этом он заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine. Реакция ЕС в ответ на «вероятную причастность» России к отравлению бывшего двойного агента должна быть «основана на фактах», а не «выстроена на предположениях».
Ферхойген заявил, что аргументация в «деле Skripal» напоминает ему вынесение вердикта под девизом «Это предположение не может быть доказано обвиняемому, но этой версии нужно доверять».
Экс-комиссар ЕС считает, признаком «отравленного мышления» отношение, при котором Путин и россияне в любом случае несут за все ответственность.
Ферхойген напомнил аплодисменты, которыми в сентябре 2001 года бундестаг встретил предложение Владимира Путина о сотрудничестве:
«Сегодня мы в ситуации, когда обе стороны оскорбляют друг друга. Этого нельзя делать. У нас есть долгосрочные, общие проблемы: мир и безопасность, борьба с терроризмом, экономическое и социальное развитие, борьба с изменением климата. Это означает, что мы обязаны работать вместе — нравится нам этот человек или нет», — подчеркнул он.
По словам Гюнтера Ферхойгена, он не видит, что санкции Евросоюза в отношении России имели бы эффект, на который они рассчитаны.
«Мы должны проводить политику, направленную на снижение напряженности и, как следствие, сокращение санкций», — заключил экс-комиссара ЕС.
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